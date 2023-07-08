وفاة القبطان حسام زيدان أحد أبطال تعويم السفينة إيفرجيفن

توفي خلال الساعات القليلة الماضية القبطان حسام زيدان أحد قيادات هيئة قناة السويس جراء أزمة قلبية مفاجأة تعرض لها خلال تواجده في إجازة بمنزله.

وفاة القبطان حسام زيدان

وقالت مصادر مقربة، إن القبطان حسام زيدان عاني من أزمة قليلة خلال وجوده في منزله قبل يومين نقل على إثرها إلى المستشفى في محافظة المنوفية إلا أنه فارق الحياة متأثرا بإصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

زيدان أحد كتيبة قناة السويس في إنقاذ إيفرجيفن

وبحسب البيانات الرسمية في هيئة قناة السويس فان القبطان حسام زيدان شارك في عملية تعويم السفينة إيفرجيفن خلال شحوطها في القطاع الجنوبي لقناة السويس قبل عامين تقريبا.

وعمل زيدان بحسب هيئة قناة السويس على القاطرة بركة 1 وهي أحد أكبر قاطرات هيئة قناة السويس التي تعمل على مصاحبة كبري السفن خلال رحلات عبورها من المجرى الملاحي للقناة وشاركت في تعويم السفينة إيفرجيفن.

وكرم الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس القبطان حسام زيدان في يوم التفوق لمجهوداته في العمل في مرفق القناة ومشاركته في تعويم السفينة الجانحة.

ونشر زيدان صور مختلفة له علي متن القاطرة بركة 1 بعد انتهاء عملية التعويم قال خلالها «لحظات وأيام لاتنسى.. بدأت بهم كبير وانتهت بفرحة كبيرة الحمد لله دائما وأبداً».

أصدقائه: كان مثالاً للخلق منذ طفولته

وقال محمد عبدالحليم، أحد أصدقاء طفولة القبطان حسام زيدان: «رحمه الله تعالى علي الفقيد واسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون، كان نعم الأخلاق ونعم الأدب والاحترام والتقدير منذ أن كان طالب بالمدرسة».

ونعى رضا زين أحد زملاء القبطان حسام زيدان، قائلا: «ربنا يرحمك ويغفر لك أخي الكريم فعلا ربنا لا يختار إلى جواره إلا الطيب كنت ونعم الأخ والصديق كنت قائد سفينة المحبة والصدق ربنا يرحمك ويغفر لك أخي الكريم الكابتن حسام زيدان».