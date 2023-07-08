عادل حمودة: المرأة كانت أكثر حماسا لإسقاط تنظيم الإخوان الإرهابي

قال الإعلامي عادل حمودة، إن جبهة يونيو تحركت بكل ما تملك من قوة وقدرة في سباق صعب مع سلطة باطشة تنتظر الفشل لتنتقم؛ إذ أنه في 30 يونيو عاشت مصر مشاهد لم تعرفها من قبل.

حمودة: عائلات من مختلف الطبقات توحدت أمام قصر الاتحادية

وأضاف «حمودة» خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة»، والمذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن أمام قصر الاتحادية في 30 يونيو تجمعت عائلات من مختلف الطبقات في توحد ذابت فيه الفوارق وتوحدت فيه الإرادة، ما لفت النظر إلى وجود عائلات بها ثلاثة أجيال نزلت معا لتشارك في التغيير، وبدت المرأة أكثر حماسا لإسقاط نظام يريد أن يعيدها إلى عصور الحريم.

عادل حمودة: الجريمة اختفت من الشوارع في 30 يونيو

وتابع: «اختفت الجريمة من كل مدن وقرى مصر، ولم تسجل الشرطة حادث واحد يعاقب عليه القانون، وتلاحم الشعب المصري بكل طبقاته في مشهد سيبقى في الذاكرة، حيث قدم رجال أعمال تبرعات بالملايين لنقل سكان المحافظات القريبة إلى القاهرة، وجهز النشطاء 1500 لافتة بطول متر وعرض 70 سنتيمترا عليها شعارات».

واستطرد: «الشعارات كانت كمثل الشعب يريد محو الإخوان، قوم يا سيسي شعب مصر بيناديك، أمريكا وأوروبا ارفعا أيدكما عن مصر، الإخوان مش مسلمين سابو القدس وسابو فلسطين وقتلوا المصريين، الإخوان في العريش ضربوا النار في ظهر الجيش، إنها ثورة دعا إليها الشعب، ووقع على قيامها الشعب ومولها الشعب وانتصر فيها الشعب».