عادل حمودة: السيسي خاف على مصر من التفكك في 2013

قال الإعلامي عادل حمودة، إنه في يوم 23 يونيو 2013 كان وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي يشارك في إحدى الندوات التثقيفية التي تطلقها القوات المسلحة، وعقدت حينها على مسرح الجلاء في مصر الجديدة، ووجدها وزير الدفاع فرصة ليخرج ما في صدره من مخاوف تهدد بانقسام الدولة، ووجود حرب أهلية.

حمودة: السيسي خشي أن تتفكك مصر

وأضاف «حمودة» خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنه قد خشي أن تتفكك مصر ويلقي شعبها مصير شعوب أخري في المنطقة تنفيذا لمخطط سرطاني يتربص بها، وقال السيسي: «إن القوات المسلحة على وعي كامل بكل ما يدور في الشأن الداخلي، وليس من المروءة أن نصمت أمام ترويع أو تخويف المصريين، والموت أشرف لنا من أن يمس أحد شعب مصر في وجود جيشه، ويخطئ من يعتقد أننا في معزل عن المخاطر التي تهدد الدولة ولن نظل صامتين أمام انزلاق البلاد إلى صراع يصعب السيطرة عليه».

وأوضح أن السيسي قد منح من بيدهم الشأن 7 أيام ليعودا إلى صوابهم، ويمكن وصف المهمة بالإنذار الأول، وفيما بعد وجه إنذارات أخرى لم يستوعبها محمد مرسي وجماعته فكان ما كان، والمؤكد أن كلمات السيسي ضاعفت من حماس المصريين لينزلوا الشارع.

وتابع: «حسب التقديرات الاستراتيجية لو بقي 3 ملايين مصري في الشارع 3 أيام سيتدخل الجيش، لكن ما حدث فاق المطلوب، وأكثر من 30 مليون كانوا مستعدين للبقاء في الشارع حتى يرحل آخر إخواني من الحكم».