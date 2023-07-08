عادل حمودة: حالة مصر كانت خطيرة للغاية في فترة حكم الإخوان

قال الإعلامي عادل حمودة، إن السياسي البريطاني «تيموثي تشارلز أيرتون» قدم شهادته من لندن عام 2013 حيث قال: «لا تزال الحالة في مصر خطيرة للغاية، في الواقع الوضع يتطور على ما يبدو كل ساعة مع اقتراب الموعد النهائي للمهلة التي طالب بها الجيش، هناك تقارير تفيد بوجود دبابات شوهدت في الشوارع، يجب أن ننتهز هذه الفرصة ونقدم دعمنا لملايين المصريين العاديين الذين لم يفقدوا أبدا أحلامهم في الحرية والازدهار والأمن، لم يفقد المصريون أحلامهم».

حمودة: لا ننسى أن الضحايا الحقيقيين هم ملايين المصريين

وأضاف «حمودة» خلال تقديمه لبرنامجه «واجه الحقيقة»، والمذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنه خلال عام سوء الإدارة والفوضوي لمحمد مرسي الذي أصبحت شرعيته موضع شك الآن، موضحا: «دعونا لا ننسى أن الضحايا الحقيقيين هم ملايين المصريين الذين خرجوا إلى الشوارع كل أسبوع تقريبا لمدة عامين ونصف للبحث عن حياة أفضل تقوم على الحريات الأساسية».

وأوضح أنه ليس السياسيون المصريون الذين يخوضون معارك قديمة لمصلحتهم، ناهيك عن مصالح المجتمع الدولي، حيث كانت مصالح مرسي مع جماعته الطائفية ولم تكن مع شعب مصر، وتحت قيادته ساءت أوضاع النساء، والأقليات ولا سيما الاقباط.

وتابع: «زاد الظلم بينما تآكلت الحريات على يد الرئيس الذي حاول الاستيلاء على جميع روافع السلطة من جانب واحد، هذه ليست نتيجة الثورة التي طالب بها المصريون، ولا يجب على الاتحاد الأوروبي دعمها، ويجب أن نلقي بثقلنا على أعضاء حركة تمرد الذين يسعون إلى انتخابات رئاسية جديدة».