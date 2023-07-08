عادل حمودة: النائب العام الإخواني كان سيصدر أحكاما ضد صحفيين وإعلاميين في 2013

قال الإعلامي عادل حمودة، إنه في يوم 25 يونيو 2013، كلف النائب العام الإخواني طلعت عبد الله، بعض مساعديه في النيابة العامة بتجميع وتصنيف البلاغات المقدمة ضد الصحفيين والتحقيق فيها وضبط وإحضار المتهمين إذا لزم الأمر.

وأضاف «حمودة» خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة»، على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن النائب العام كان في مهمة خارج مصر، لم يعد منها إلا في يوم 29 يونيو ليراجع سجلات القضايا ويختار من يحقق فيها وحدد موعد استدعاء المتهمين يوم 5 يوليو.

نجاة الصحفيين من السجن

وأوضح أن النظام قد سقط قبل ذلك بـ48 ساعة، حتى نجا عشرات الصحفيين والإعلاميين والسياسيين من السجن.