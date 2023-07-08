«التعليم» تعلن إنجازاتها من 2014 إلى 2023.. تطوير المدارس وتعيين 150 ألف معلم

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تقريرا شاملا عن كافة الإنجازات التي شهدتها مشروعات وبرامج الوزارة، خلال الفترة من (2014 حتى 30/ 6/ 2023)، وكذلك كافة إنجازات منظومة التعليم قبل الجامعي على المستوى الإنشائي والفني علميا وعمليا.

وجاء في التقرير أن إنجازات الوزارة جاءت كالتالي:

- التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون تمييز.

- رؤية مصر الاستراتيجية للتعليم 2030.

- تحسين جودة النظام التعليمي ليتوافق مع النظم العالمية.

- إتاحة التعليم للجميع دون تمييز.

- تحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم المصري محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

زيادة عدد الفصول بالمدارس وتطويرها

- تجهيز (27439) فصلا مطورا في (3260) مدرسة.

- تجهيز البنية التكنولوجية لـ(2474) مدرسة ثانوي عام جديدة.

- تجهيز 2530 مدرسة إلكترونيا.

- توفير قنوات ومنصات تعليمية ومنصات لتدريب المعلمين ومحتوى رقمي على منصة الوزارة.

- توفير (37) ألف شاشة تفاعلية لمدارس التعليم الثانوي بنسبة إنجاز 100%.

- توفير(3.317883) جهاز تابلت لجميع طلاب المرحلة الثانوية.

مبادرات بالتعاون مع «حياة كريمة»

- الانتهاء من إنشاء (1131) مشروعًا بإجمالي عدد (15334) فصلًا بالتعاون مع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

- الانتهاء من (1301) مدرسة ضمن مشروعات التطوير.

- رفع كفاءة 51 مدرسة مصرية يابانية في 26 محافظة.

- رفع كفاءة 19 مدرسة للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا في 18 محافظة.

- 20 مدرسة رسمية دولية «IPS» ذات جودة عالية تلبي احتياجات الأسر ذات الدخل المتوسط.

- مدارس النيل تطبق شهادة النيل الدولية المصممة طبقًا للمعايير الدولية بالشراكة مع هيئة كامبريدج الدولية.

- تطبيق نظام الجودة بمدارس التعليم الفني.

- تطوير المناهج باستخدام منهجية الجدارات.

تعيين 150 ألف معلم

- مبادرة رئاسية لتعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات بواقع 30 ألف معلم سنويا.

- 7630 مشروعا تم تنفيذه و117591 فصلا تم إضافتها منذ 2014 حتى 30 يونيو 2023.

- تطوير المناهج والكتاب المدرسي ونظم التقويم.

- تأهيل المدارس للحصول على الاعتماد والجودة.

- 10 مدارس تعليم فني دولية.

- اعتماد جودة التعليم الفني من خلال هيئة ضمان الجودة «إتقان».

- أكاديمية خاصة لمعلمي التعليم الفني.

- تفعيل الأنشطة المدرسية الرياضية والفنية والثقافية، بالتعاون مع وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة لاكتشاف المواهب وتنميتها.

- إطلاق مبادرة «إحياء المسرح المدرسي».

- إطلاق مجموعات الدعم المدرسي في كافة محافظات الجمهورية لتحسين مستوى الطلاب الدراسي بمقابل مادي مناسب.