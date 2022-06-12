«التعليم»: الانتهاء من تطوير المدارس الفنية في 2024 بالتعاون مع جهات دولية

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن التعليم الفني هو الوحيد الذي له مادة خاصة في الدستور المصري، تنص على أنه على الدولة أن تشجع على التعليم الفني والتكنولوجي بكل أنواعه ومستوياته بحيث يلبي احتياجات سوق العمل بجودة مناظره لمستويات الجودة العالمية، مشيرا إلى أنه من المقرر الانتهاء من تطوير المدارس التي تتضمن المناهج الجديدة المتوافقة مع سوق العمل في 2024.

1200 مدرسة متخصصة في التعليم الفني

وأوضح مجاهد، خلال استضافته ببرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى، على فضائية صدى البلد، أن مصر لديها 1200 مدرسة كاملة متخصصة في التعليم الفني، وأن الحكومة تعمل حاليا على تغيير مناهج التعليم الفني لتكون بمفهوم الجدارات وتصحيح الصورة الخاطئة عن التعليم الفني، مشيرا إلى أنه يتم تطبيق مناهج جديدة في مدارس التعليم الفني لتواكب احتياجات سوق العمل المتطورة.

البحث عن احتياجات سوق العمل

وأشار مجاهد، إلى أن الدولة المصرية بدأت البحث عن احتياجات سوق العمل في العديد من الأنشطة الاقتصادية والزراعية والتجارية؛ للعمل على ربط مفهوم التعليم الفني بسوق العمل خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن مصر بها 3 آلاف مدرسة تعليم فني ولكن منها فقط 1200 مدرسة هي التي ينطبق عليها وصف مدرسة تعليم فني متكاملة وباقي المدارس عبارة عن فصول ملحقة بمدارس أخرى.

وأكد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، أن الطلاب المصريين لديهم المعلومات الفنية ولكنهم يواجهون مشكلة في اكتساب المهارات العملية، وبناء عليه بدأت مصر منذ عام 2019 تغيير مناهج التعليم الفني وتطويرها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية لاستخدام منهجية المعارف والمهارات العملية، وجرى تنفيذ 40 منهجا جديدا بالمدارس على مستىوى الجمهورية.