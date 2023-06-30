«30 يونيو.. إرادة شعب» يستعرض الإنجازات في تطوير التعليم.. 500 مليون دولار لتطوير المدارس

استعرض الفيلم الوثائقي «30 يونيو.. إرادة شعب» إنجازات الدولة المصرية في قطاع التعليم الأساسي والفني، وعلى نهج التنمية البشرية أولت الدولة المصرية اهتمامًا بارزًا بقطاع التعليم الأساسي والفني، وبلغت قيمة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتطوير التعليم قبل الجامعي 500 مليون دولار فيما بلغت فاتورة إنشاء وإحلال وتجديد وتوسعة المدارس بين عامي 2014 و2021 ما يقرب من 30 مليار جنيه.

مشروعات المباني المدرسية

ووصلت مشروعات المباني المدرسية المُنفذة خلال تلك السنوات نحو 4500 مشروع أضافت 68 ألفًا و200 فصل، فيما يستمر العمل على الانتهاء من إنشاء 1091 مشروعًا جديدًا.

المنافسة العالمية

وفي السياق ذاته، قال الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إن البرامج التي قُدمت في التعليم وضعت التعليم ما قبل الجامعي في إطار المنافسة العالمية، مضيفًا: «بمعنى أنه لأول مرة في تاريخ التعليم في مصر أن يصبح كي جي وان وكي جي تو جزء من السلم التعليمي والدولة تصرف عليها وتقدم أنشطة وبرامج في هذا النوع من التعليم».