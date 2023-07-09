عاجل.. الاتفاق السعودي يعلن موقفه من التعاقد مع محمد صلاح من ليفربول

أكد حسام بدير، مدير قطاع تطوير الأعمال بالاتفاق السعودي، أن دعم الرياضة جاء ضمن خطة التطوير العامة في المملكة العربية السعودية على كافة المؤسسات.

الاتفاق السعودي: سنعلن التعاقد مع أسماء كبيرة خلال الأيام القادمة

وقال بدير خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: نواكب التطور بالتعاقد مع أسماء كبرى على مستوى اللاعبين والمدربين، جيرارد مدرب مميز ونجح في التتويج بالدوري الأسكتلندي بدون هزيمة مع رينجرز، وجهنا دعوة له لزيارة المملكة السعودية والنادي ثم بدأت المفاوضات.

وأضاف: لم نفاوض جيرارد بسبب اسمه فقط ولكن لأنه يواكب خطة نادي الاتفاق للتطوير، وعندما جاء كان مهتما بأن يرى كل شيء، زار المدرسة والسكن والمستشفيات، ورأى طبيعة العمل والحياة في المدينة ثم طلب مهلة للتفكير قبل إتمام المفاوضات.

بدير: وعدنا جيرارد أن نجعل مهمته سهلة

وواصل: لم نعده بالمستحيل لكننا وعدناه أن نجعل مهمته سهلة لأن نجاحه من نجاح الفريق، أهدافنا بالموسم المقبل هو تأمين مقعد آسيوي وتحقيق لقب كأس الملك، لا نريد أن نثقل كاهله من البداية بالتتويج بالدوري السعودي.

وأتم: سنعلن قريبا التعاقد مع اسمين أو 3 أسماء من النجوم العالميين، ونعتقد أنه سيستمر في أوروبا لسنوات مقبلة، لكن إذا رأيناه بالسعودية لن يكون معنا بكل أسف لأسباب مادية.