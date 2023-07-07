محمد صلاح وأحمد سعد يرقصان على أنغام «وسع وسع واليوم الحلو دا» (فيديو)

نشر الفنان أحمد سعد مقطع فيديو عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، يظهر خلاله مع محمد صلاح لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، وهما يرقصان على أنغام أغنيتي «إيه اليوم الحلو ده» و«وسع وسع».

محمد رمضان ومحمد صلاح

ويأتي ذلك الفيديو بعدما نشر كل من محمد صلاح ومحمد رمضان صورتهما سويا من أمام أحد الشواطئ.

وفي سياق آخر، يستعد أحمد سعد للسفر إلى تونس من أجل إحياء حفل ضمن فعاليات مهرجان قرطاج.

آخر أعمال أحمد سعد

وكانت آخر أعمال أحمد سعد أغنية «اختياراتي» ضمن أحداث فيلم «مستر إكس» لأحمد فهمي وهنا الزاهد ومحمد أنور وأوس أوس وبيومي فؤاد ومن إخراج أحمد عبد الوهاب، والأغنية من كلمات منة عدلي القيعي الحان، و توزيع: احمد طارق يحيي ميكس، و ماستر هاني محروس، إيقاعات شرقية ماجد الصواف، أورج اسامة الصغير صولو كيبورد محمود شاهي.

كلمات أغنية اختياراتي

وتقول كلمات أغنية اختياراتي: «هو انا مكتوب على وشي .. تعالى اجرحني وامشي طب اكلم مين يلحقني .. واصرفها منين معلشي اختياراتي مدمرة حياتي حياتي .. مغناطيس لناس غريبه ليه .. والقلب شاف حاجات عجيبة ليه.. كل مرة تندهلي .. وترميني في حضن المصيبة.. المصيبه ليه».