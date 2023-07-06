محمد رمضان يظهر بصحبة محمد صلاح: «حبيبي يا مو» (صور)

كشف الفنان محمد رمضان، عن صورٍ جديدة من لقائه مع محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، أثناء قضاء إجازة الصيف.

ونشر محمد رمضان، عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، صورتين بصحبة محمد صلاح، أمام أحد الشواطئ، وعلق عليها بقوله: «حبيبي يا مو».

وفي سياق آخر، ينتظر محمد رمضان، طرح فيلمه الجديد «ع الزيرو»، في دور العرض، نهاية شهر يوليو الجاري، ليفتتح مبكرًا موسم صيف 2023.

يذكر أن فيلم ع الزيرو كان من المفترض أن يشارك في سباق أفلام عيد الأضحى ولكن جرى تأجيله للصيف بسبب عدم الانتهاء من تصوير جميع المشاهد، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين؛ منهم محمد رمضان ونيللي كريم وجومانا مراد ومنذر مهران وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مدحت العدل وإخراج محمد العدل.