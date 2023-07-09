عاجل.. فريق ميسي الجديد يستقر في المركز الأخير بالدوري الأمريكي بعد 3 تعادلات متتالية

تعادل نادي إنتر ميامي الأمريكي، المنضم إليه حديثا النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، فجر اليوم الأحد، أمام دي سي يونايتد على ملعب روبرت إف كينيدي بنتيجة 2-2 في إطار مباريات المجموعة الشرقية من بطولة الدوري الأمريكي لكرة القدم MLS.

وفي الجولة السابقة، تعادل نادي إنتر ميامي الأمريكي في لقاء مع كولومبوس كرو، على ملعب درايف بينك، بدون مشاركة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بنتيجة 2-2، كما تعادلت مع أوستن، في الجولة قبل الماضية إيجابيا بنتيجة 1-1.

وأحرز لاعب إنترميامي الأمريكي، بنيامين كريماششي الهدف الأول في الدقيقة 59 من عمر الشوط الثاني، فيما تعادل لاعب دي سي يونايتد، اليوناني تاكسيارشيس فونتاس في الدقيقة 65 من الشوط ذاته.

وبعد دقيقتين من هدف تعادل دي سي يونايتد، أحرز لاعب إنترميامي، جيمس ألين الهدف الثاني لفريقه، فيما تعادل نيجيل روبيرثا لدي سي يونايتد، في الدقيقة 77 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد إنتر ميامي الأمريكي، إلى 18 نقطة في المركز الـ15 والأخير بالمجموعة الشرقية، من خوض 21 مباراة، فيما ارتفع رصيد دي سي يونايتد إلى المركز الـ8 بـ30 نقطة من خوض 23 مباراة.