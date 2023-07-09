الشرطة الألمانية تعلن مقتل شخص وإصابة آخرين في حادث طعن غرب البلاد

أسفر حادث طعن نفذه شخص مسلح بسكين غرب ألمانيا عن مقتل شخص وإصابة آخرين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وقالت الشرطة الألمانية، إن شخصًا هاجم عددًا من المارة بسكين في مدينة «باد هونينجن» في راينلاند بالاتينات، ما أسفر عن مقتل شخص، مضيفة إن ليس واضحًا حتى الآن عدد المصابين، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.

إلقاء القبض على منفذ حادث الطعن

وأشار متحدث باسم الشرطة، مساء أمس السبت، إلى انتهاء الخطر، فيما لايزال التحقيق حول الحادث جاريا، وفقا لما ذكرته صحيفة «بيلد» الألمانية. وقالت وسائل إعلام، إن السلطات الألمانية ألقت القبض على منفذ الحادث

وشهدت ألمانيا، في 25 يناير الماضي، حادث طعن بأحد القطارات المتجهة إلى مدينة هامبورج، ما أسفر عن مقتل شخصان اثنان وإصابة 5 آخرون.

وفي غرب ألمانيا، أصيب 26 شرطيا في «جيسن» جراء صدامات مختلفة مع مشاركين في مهرجان موسيقى إريترية مثير للجدل، وقالت الشرطة عبر موقع التدوينات القصيرة«تويتر»، إن الإصابات جاءت خصوصا نتيجة الرشق بالحجارة، مشيرة إلى أن عناصرها ردوا باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

حشد نحو 1000 شرطي في «جيسن»

ومنذ أمس الأول الجمعة، حشدت السلطات الألمانية، نحو 1000 شرطي في «جيسن» شمال فرانكفورت لتأمين المهرجان الموسيقي، فيما قال وزير الداخلية في ولاية هيسن بيتر بوث، إن التصعيد في العنف، بهجمات تستهدف قوات الأمن غير مقبول على الإطلاق، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.