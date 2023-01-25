الشرطة الألمانية تقبض على منفذ حادث الطعن
كتب:
عمرو حسني
06:45 م | الأربعاء 25 يناير 2023
حادث طعن
أعلنت صحيفة «بيلد» الألمانية، القبض على المتهم في حادث الطعن بألمانيا، الذي أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين بينهم شخص حالته خطيرة.
Polizeiliche Ermittlungen im Bahnhof #Brokstedt— Deutsche Bahn Verkehrsmeldungen (@DB_Info) January 25, 2023
Es kommt zu Zugausfällen im Fernverkehr zwischen #Hamburg und #Kiel bzw. #Neumünster.
انتشار حالة من الذعر في البلاد
وأفاد شهود عيان، أن حالة من الذعر كانت في القطار الذي تمت فيه عملية الطعن بين مدينتي هامبورج ثاني أكبر مدن ألمانيا ومدينة كيل شمال البلاد، وذلك على يد لاجئ سوري.
الدفع بـ9 سيارات إسعاف
وتحركت 9 سيارات إسعاف وثلاثة أطباء طوارئ وطائرة هيلكوبتر وسط إصابة المشتبه به بجرح في يده، وفرضت الشرطة الألمانية كردونا أمنيا في المكان للقبض على المتهم.