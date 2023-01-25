الشرطة الألمانية تقبض على منفذ حادث الطعن

أعلنت صحيفة «بيلد» الألمانية، القبض على المتهم في حادث الطعن بألمانيا، الذي أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين بينهم شخص حالته خطيرة.

Polizeiliche Ermittlungen im Bahnhof #Brokstedt



Es kommt zu Zugausfällen im Fernverkehr zwischen #Hamburg und #Kiel bzw. #Neumünster. — Deutsche Bahn Verkehrsmeldungen (@DB_Info) January 25, 2023

انتشار حالة من الذعر في البلاد

وأفاد شهود عيان، أن حالة من الذعر كانت في القطار الذي تمت فيه عملية الطعن بين مدينتي هامبورج ثاني أكبر مدن ألمانيا ومدينة كيل شمال البلاد، وذلك على يد لاجئ سوري.

الدفع بـ9 سيارات إسعاف

وتحركت 9 سيارات إسعاف وثلاثة أطباء طوارئ وطائرة هيلكوبتر وسط إصابة المشتبه به بجرح في يده، وفرضت الشرطة الألمانية كردونا أمنيا في المكان للقبض على المتهم.