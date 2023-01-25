رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

الشرطة الألمانية تقبض على منفذ حادث الطعن

كتب:

عمرو حسني
06:45 م | الأربعاء 25 يناير 2023
حادث طعن

حادث طعن

أعلنت صحيفة «بيلد» الألمانية، القبض على المتهم في حادث الطعن بألمانيا، الذي أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين بينهم شخص حالته خطيرة.

انتشار حالة من الذعر في البلاد

وأفاد شهود عيان، أن حالة من الذعر كانت في القطار الذي تمت فيه عملية الطعن بين مدينتي هامبورج ثاني أكبر مدن ألمانيا ومدينة كيل شمال البلاد، وذلك على يد لاجئ سوري.

الدفع بـ9 سيارات إسعاف 

وتحركت 9 سيارات إسعاف وثلاثة أطباء طوارئ وطائرة هيلكوبتر وسط إصابة المشتبه به بجرح في يده، وفرضت الشرطة الألمانية كردونا أمنيا في المكان للقبض على المتهم.

اقرأ المزيد:

أوكرانيا ترحب بموافقة ألمانيا على دعمها بدبابات «ليوبارد 2»

ألمانيا توافق رسميا على إرسال دبابات «ليوبارد 2» إلى أوكرانيا

ألمانيا تتعهد بدراسة طلب بولندا لتوريد دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا سريعا

7 معلومات عن دبابات «ليوبارد 2» سبب الأزمة بين ألمانيا وأوكرانيا
بقلم عمرو حسني