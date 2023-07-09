أحمد الطاهري: ما حدث في العلمين الجديدة معجزة.. ولولا دماء الشهداء لما تمّ أي شيء

قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنّ مصر مرت بتجارب كثيرة في السنوات الماضية، وحرب على الإرهاب شديدة الشراسة، متابعًا: «وإحنا واقفين قدام العمران والمعجزة في مدينة العلمين الجديدة لازم نفتكر شهداءنا ونعظمهم».

فضل دماء الشهداء

وأضاف «الطاهري»، خلال حديثه عن مهرجان العلمين الجديدة عبر قناة «إكسترا نيوز»: «لولا دماء شهدائنا لما كان تمّ أي شيء، نحن موجودون هنا بفضل تضحياتهم، وهذه الرسالة موجهة لكل أسرة فقدت شهيدا في حربنا الشرسة على الإرهاب».

الشركة المتحدة وفرت كل الدعم

وتابع «الطاهري»، أنَّ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وفرت كل الدعم لتقديم هذه الرسالة: «قناة إكسترا لايف ستعيش معكم أجواء الحفلات في مهرجان العلمين الجديدة، وفي أي مكان بالعلمين الجديدة ستجد قناة إكسترا نيوز معك».

وأوضح: «كل يوم في المهرجان سيكون لدينا صورة سنسميها صورة الفرحة، وهي صورة تخص أسرة موجودة على الممشى بعدسة المصور الصحفي الكبير طارق الجباس، وسيتم نشرها كل يوم على صفحة قناة إكسترا نيوز بعد استئذان الأسرة».

مهرجان العلمين

مهرجان العلمين يُعقد في الفترة من 13 يوليو الجاري، إلى 26 أغسطس المقبل ويضم 12 نشاطًا ما بين الرياضي والترفيهي.