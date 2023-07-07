مدحت صالح: «مشروع الأساتذة يؤكد دعم الشركة المتحدة للفن المصري»

وجّه الفنان مدحت صالح الشكر لإدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على دعم مشروع الأساتذة الذي يقدم أولى حفلاته مساء اليوم على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

مدحت صالح والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

وقال مدحت صالح لــ«الوطن»: «أوجه الشكر للشركة المتحدة على ما تقوم به لدعم الفن المصري بشكل عام وحفل الأساتذة بشكل خاص، فالشركة لم تبخل بشيء لخروج الحفل على أعلى مستوى ممكن».

وأضاف مدحت صالح أن الشركة المتحدة توفر بث مباشر على الهواء مباشرة عبر قناة الحياة لمن لم يستطيعوا حضور الحفل بسبب نفاذ التذاكر، وأن النقل سيكون بأعلى مستوى من أجل المشاهدين في كافة الأنحاء داخل مصر وخارجها.

أبرز أسماء مشروع الأساتذة

ومن المقرر أن يقدم مدحت صالح مجموعة كبيرة من الأغاني لكبار الملحنين من الأساتذة ومنهم محمد عبد الوهاب، فريد الأطرش، رياض السنباطي، محمد فوزي، محمود الشريف، كمال الطويل، بليغ، ومحمد الموجي، ومن الكويت الموسيقار عبد الحميد السيد، ومن لبنان الأخوين رحباني، ومن السعودية سراج عمر.