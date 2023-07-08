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أسعار تذاكر حفل تامر حسني في العلمين الجديدة.. تبدأ من 400 جنيه

كتب:

أحمد عبد الرحمن
09:19 م | السبت 08 يوليو 2023
تامر حسني

تامر حسني

يستعد الفنان تامر حسني لإحياء حفل غنائي في العلمين الجديدة، ضمن مهرجان العلمين 2023، إذ يعد أكبر مهرجان ترفيهي لتنشيط السياحة، وذلك في حدث فني هو الأضخم خلال العام الجاري.

أسعار تذاكر حفل تامر حسني في العلمين الجديدة

وأعلنت الشركة المنظمة للحفل، أسعار تذاكر حفل تامر حسني في العلمين الجديدة والتي جاءت كالتالي: التذكرة العادية بـ400 جنيه مصري، تذكرة المجموعة بـ 800 جنيه، فيما بلغت تذكرة الطاولات الخاصة بكبار الشخصيات وعددهم 6 فقط إلى 21 ألف جنيه، أما سعر تذكرة طاولة كبار الشخصيات التي تضم 10 شخصيات بلغ 75 ألف جنيه.

وفي سياق آخر طرحت الصفحة الرسمية لقناة «DMC»، عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام» البرومو الرسمي لحفل الفنان تامر حسني المقرر إقامته يوم الجمعة الموافق 21 يوليو.

مهرجان العلمين الجديدة 2023

يُذكر أنَّ مهرجان العلمين هو أكبر حدث ترفيهي في مصر والشرق الأوسط يتضمن كثيرا من الفعاليات الفنية التي تهدف الى تنشيط السياحة بشكل كبير وينطلق في الفترة من 13 يوليو إلى 26 أغسطس ويضم 12 نشاطًا ما بين رياضي وترفيهي.

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