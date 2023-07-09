روسيا تدعو «الناتو» لمناقشة ملف محطة زابوروجيا في قمة فيلنيوس

قالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، إنه يتعين على زعماء حلف شمال الأطلسي «الناتو»، مناقشة وضع محطة زابوريجيا النووية بأوكرانيا، في قمتهم المزمعة هذا الأسبوع، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

ومن المقرر أن يجتمع زعماء حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس -عاصمة ليتوانيا- يومي 11 و12 يوليو، لمناقشة عدد كبير من الموضوعات أبرزها بين الانقسامات حيال طلب أوكرانيا الانضمام لعضوية الحلف ومساعي السويد للانضمام وتعزيز مخزونات الذخيرة ومراجعة خطط الدفاع لأول مرة منذ عقود.

«زاخاروفا» تتهم أوكرانيا بإلحاق الضرر بمحطة زابوريجيا

واتهمت «زاخاروفا» أوكرانيا بإلحاق ضرر ممنهج بمحطة زابوريجيا النووية، وقالت: «ينبغي أن يكون اهتمام قمة حلف الأطلسي الرئيسي بهذا الأمر، في إشارة لمحطة زابوريجيا».

وأضافت عبر تطبيق «تليجرام»، على كل حال ستكون الأغلبية العظمى من دول الحلف في المنطقة المتأثرة بشكل مباشر إذا وقعت كارثة بالمحطة. وتقع فيلنيوس على بعد نحو ألف كيلومتر من المحطة النووية -أكبر محطة في أوروبا-.