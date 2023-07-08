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«مجلس الأمن الروسي»: «الناتو» يمد كييف بوسائل تدمير حديثة وبعيدة المدى

كتب:

أ ش أ
10:26 ص | السبت 08 يوليو 2023
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف

نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، «إن دول حلف شمال الأطلسي الناتو تواصل تعزيز قدرات كييف القتالية بكل الوسائل الممكنة، مشددا على ضرورة تقييم جميع التهديدات المطروحة وتحديد الأسلحة المطلوبة لمواجهتها».

ميدفيديف: من الضروري تقييم جميع المخاطر المحتلمة والتهديدات

وأوضح ميدفيديف، خلال اجتماع لمجلس الصناعات العسكرية الروسية، وفقا لقناة «روسيا اليوم»، أن دول الناتو تعزز قدرات كييف القتالية عبر تزويدها بوسائل تدمير حديثة وبعيدة المدى، كما يدرسون عن كثب إمكانية تزويد كييف بمقالتلات «إف 16» الأمريكية وغيرها من المقاتلات.

وأكد ميدفيديف أن الوضع خطر، منوها بضرورة تقييم جميع المخاطر المحتلمة والتهديدات وتحديد أنواع وكميات الأسلحة المطلوبة في المستقبل القريب.

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بقلم أ ش أ