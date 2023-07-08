أخبار روسيا وأوكرانيا.. كييف تقلل مخاوف موسكو من العنقودية ومدفيديف ينتقد بايدن

شهدت أخبار روسيا وأوكرانيا مزيداً من التطورات الجديدة خلال الساعات الماضية، بعد الإعلان عن قرار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إرسال قنابل عنقودية إلى أوكرانيا في صراعها الدائر حالياً مع روسيا.

وفي التفاصيل بشأن أخبار روسيا وأوكرانيا، تعهد وزير الدفاع الأوكراني، أولكسي ريزنيكوف، بعدم استخدام القنابل في الأراضي الروسية، منوها إلى أن القنابل العنقودية ستسهم في إنقاذ أرواح الجنود الأوكرانيين، مضيفاً أن أوكرانيا ستلتزم بشكل صارم بتسجيل استخدامها للذخائر، وتبادلها للمعلومات مع شركائها.

أخبار روسيا وأوكرانيا.. كييف: القنابل العنقودية لتحرير أراضينا وإنقاذ شعبنا

وكتب وزير الدفاع الأوكرانى على «تويتر» قائلاً: «موقفنا بسيط، نحتاج إلى تحرير أراضينا وإنقاذ أرواح شعبنا»، وتابع بقوله: «ستستخدم أوكرانيا هذه الذخائر فقط لتحرير أراضينا المعترف بها دولياً، لن تُستخدم هذه الذخائر في الأراضي الروسية المعترف بها رسمياً».

وضمن أخبار روسيا وأوكرانيا، ندد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، بقرار واشنطن تزويد كييف بالقنابل العنقودية، وهاجم الرئيس الأمريكي جو بايدن، من جديد.

وكتب مدفيديف على «تيلجرام»: «قال بايدن الخرف النعسان إنه قبل عامين في جنيف رفض تقديم ضمانات للرئيس الروسي بعدم انضمام أوكرانيا إلى الناتو، بمعنى أنه رفض الرضوخ للروس.. بعد ذلك، هرب بايدن بشكل مخجل من أفغانستان، ولإخفاء عار هروبه، دمر اقتصاد أوروبا، ومن ثم سلم مئات الأطنان من الأسلحة إلى أوكرانيا، مطلقاً العنان لنزاع طويل وخطير للغاية مع روسيا.. الآن، بعد أن استنفد بايدن جميع الموارد، يعد بقذائف عنقودية ويغري مرة أخرى النازيين الجدد في كييف، مما يهدد باندلاع حرب عالمية ثالثة».

نائب رئيس مجلس الأمن الروسى يسخر من بايدن

وتابع مدفيديف متسائلاً: «لماذا يفعل بايدن ذلك؟»، واصفاً بايدن بأنه «عجوز مريض يعاني من الخرف الشديد، ويبدو أنه لا يعي ما يفعله»، واستطرد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: «ربما قرر الجد المحتضر، المهووس بالتخيلات، أن يأخذ نصف البشرية معه إلى العالم الآخر».