أستاذ الاتصالات اللاسلكية: شبكات الجيل الخامس تستهدف سرعة عالية

قالت الدكتورة مها الصبروتي أستاذ الاتصالات اللاسلكية ورئيس قسم الإلكترونيات والاتصالات بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، إن شبكات الجيل الخامس تستهدف بشكل واضح سعة اتصالات كبيرة جدا وسرعة عالية والتوصيل لكل الأشخاص والأشياء على سطح الكرة الأرضية.

شبكات الجيل الخامس تستهدف توصيل كل الأشياء عبر الإنترنت

وأضافت أستاذ الاتصالات اللاسلكية ورئيس قسم الإلكترونيات، في حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر ودينا شرف، «شبكات الجيل الخامس تستهدف توصيل كل الأشياء عبر الإنترنت وهو ما يسمى إنترنت الأشياء».

وأوضحت «الصبروتي»: «التكنولوجيا تخدمها أمور كثيرة مثل الذكاء الاصطناعي والتطبيقات التي تعمل في إطار السوفت وير، أي أن هناك (بيزنس جديد) يتطلب التواصل بهذه التكنولوجيا، ولـ5g تطبيقات كثيرة أهمها المدن الذكية وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، بأن يكون لدينا إنسان آلي يعمل في المصانع والتحكم في الروبوتات يكون عن بُعد، وبالتالي، فنحن في حاجة إلى شبكات قوية مثل شبكة الجيش الخامس لضمان ربط كل هذه الأشياء بالإنترنت».

زيادة سعة الإنترنت هدف رئيسي للـ5g

وأكدت أن هناك 3 أهداف رئيسة للـ5g، هي «زيادة سعة الإنترنت، هو ربط الأشياء ببعضها بشكل أكبر، أن يكون الوقت المستغرق من قبل الشبكة للتوصيل قليلا جدا»، وبالتالي تكون الثقة عالية في عدد كبير من القطاعات الحيوية المهمة مثل المركبات ذاتية القيادة والمصانع.