إجراءات التقدم لامتحانات مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم، إجراءات التقدم لاختبارات القبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، بعد فتح باب التقدم للقبول بمدارس المتفوقين على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم «بوابة مركز المعلومات»، وحتى يوم 12 أغسطس 2023.

إجراءات التقدم للامتحانات بالنسبة للطالب المصري

ولفتت وزارة التعليم، في تقرير صادر عنها، إلى أنّ إجراءات التقدم لامتحانات القبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالنسبة للطالب المصري الحاصل على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في العام الدراسي 2022-2023 من جميع المحافظات، تتمثل في:

- التقدم إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الرابط http://.emis.gov.eg/

- التسجيل من 5 يوليو 2023 وحتى 25 يوليو حيث يتم تسجيل استمارة التقدم إلكترونيا.

- ينهي الطالب إجراءات التقدم الإلكتروني وطباعة استمارة التقدم الإلكترونية مع قيام ولي الأمر بالتوقيع عليها، وتقديمها إلى أقسام شؤون الطلبة والامتحانات بالإدارات التعليمية لمراجعتها واعتمادها بخاتم الشعار مع المستندات الآتية:

- صورتان شخصيتان حديثتان للطالب على استمارة التقدم.

- صورة طبق الأصل من الشهادة الإعدادية أو بيان نجاح معتمد.

- صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد المميكنة.

- إيصال تحصيل الرسوم الدال على السداد.

- تقوم الإدارات التعليمية «لجان القيد»، باستلام المستندات المطلوبة بعد مراجعتها بدقة والتأكد من استيفاء الطالب لشروط التقدم، والتأكد من أن الطالب يحمل الجنسية المصرية وليس جنسية أخرى.

- تجميع المستندات وتسليمها إلى إدارة شؤون الطلاب في المديريات مع طباعة كشوف 150 د، وتسليم كل المستندات إلى لجنة النظام والمراقبة ومقرها الإدارة العامة للامتحانات.