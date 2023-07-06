رسوم التقديم لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا لطلاب اللغات والخاص

يرغب بعض أولياء الأمور في التقديم لأبنائهم بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، ويتساءلون عن رسوم التقديم وهو ما حددته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان لها.

وفي السطور التالية، نعرض رسوم المصروفات الدراسية لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM للعام الدراسي المقبل 2023-2024.

رسوم التقديم لمدارس المتفوقين

ويمكن التقديم لمدارس المتفوقين من قبل الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية هذا العام، عبر رابط خصصته وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الرسمي الإلكتروني.

يدفع الطالب قيمة النفقات الفعلية التي تنفق عليه وفقا لما تقدر قيمته اللجنة التنفيذية العليا لإدارة تلك المدارس وتسدد هذه النفقات بالجنيه المصري عند الإعلان عن فتح باب القبول.

ويعفى طالب المدارس الرسمية، والرسمية للغات، والرسمية المتميزة للغات من سداد قيمة النفقات الفعلية المنصوص عليها على أن يلزم بدفع قيمة المصروفات الدراسية التي تقدر بمبلغ 5000 جنيه.

وبالنسبة لطلاب المدارس الخاصة العربية والمدارس الخاصة للغات، فإنهم يسددون نفس المصروفات الدراسية التي جرى تسديدها في مدارسهم الخاصة في آخر سنة دراسية بالمرحلة الإعدادية ووفق إيصال معتمد بشعار الجمهورية من الإدارة التعليمية التابعة لها مدرستهم، ويجري سداد هذا المبلغ خلال سنوات الدراسة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا stem.

وأشارت وزارة التربية والتعليم في بيانها إلى أن طالب المدارس الدولية يتحمل النفقات الفعلية للدراسة وقيمتها 30 ألف جنيه مصري لكل عام دراسي.