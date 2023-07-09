عالم مصريات: «الأربعين» أبرز عادة اتخذها المصريون من أجدادهم القدماء

قال الدكتور وسيم السيسي عالم المصريات، إنّ الخريطة الجينية للمصريين ترجع لأسرة توت عنخ آمون، مشيرًا إلى أن المصريين الحاليين يتبعون عادات وتقاليد المصريين القدماء إلى حد كبير، مثل زيارة الموتى في أول أيام العيد، فعندما قسمت مصر السنة إلى 360 يوما بواقع 12 شهرا، كان هناك 5 أيام أعياد، وكان اليوم الأول هو عيد أوزوريس، وكان يزور المصريون أحباءهم الذين رحلوا عن دنيانا وهو ما يفعله المصريين في العصر الحديث.

احتفال المصريين بالتحنيط

وأضاف وسيم السيسي، خلال حواره مع الإعلامية ليندا عبداللطيف، مقدمة برنامج «صباح جديد»، على قناة «القاهرة الإخبارية»: «كذلك، هناك الاهتمام بمناسبة الأربعين، حيث كان يحتفل المصريون القدماء بعد التحنيط بـ40 يومًا، ولدينا عيد الربيع (شم النسيم)، وغيرها من الأشياء الكثيرة، ولازالت مصر تعيش فينا بطبائعها وعاداتها».

وتابع عالم المصريات: «أخلاق المصريين القدماء نفس أخلاق المصريين القدماء، فنحن لسنا شعبا دوميا ونحمل جينات السلام، ويكفي أن أول معاهدة سلام في تاريخ البشرية كانت معاهدة قادش بواسطة رمسيس الثاني».