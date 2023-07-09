حملات «الداخلية» تنفذ 84 ألف حكم قضائي وتضبط 303 قضايا مخدرات

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملاتها الأمنية بجميع مديريات الأمن وتمكّنت خلال 24 ساعة من ضبط 303 قضايا مخدرات و156 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 84266 حكمًا قضائيًا.

أما عن تفاصيل تلك الحملات، فقد وجهت أجهزة وزارة الداخلية حملة أمنية أسفرت جهودها عن ضبط 156 قطعة سلاح ناري بحوزة 137 متهما، وتنفيذ 84266 حكما قضائيا، وضبط تشكيلين عصابيين، و29 متهمًا هاربًا، و13 متهمًا بأعمال البلطجة، و308 دراجات نارية مخالفة، و20944 مخالفة مرورية، وفحص 60 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة وتبين إيجابية 10 منهم.