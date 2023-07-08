«الداخلية» تكشف حقيقة اتهام محل جزارة في الإسكندرية بذبح الماشية دون رقابة

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم نشره عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يتضمن التحذير من عدم التعامل مع القائمين على أحد محال الجزارة بالإسكندرية بدعوى ذبحهم الماشية بدون رقابة، بالإضافة إلى قيامهم بتسميم الكلاب الضالة التي قام الأهالي بتحصينها بالتطعيمات اللازمة.

عدم وجود ثمة لحوم بلدية أو مجمدة داخل المحل

بالفحص وباستهداف محل الجزارة المُشار إليه والكائن بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية والتقابل مع المدير المسؤول عن المحل، تبين عدم وجود أي لحوم بلدية أو مجمدة داخل المحل، وبمواجهته بمضمون الشكوى قرر قيامه بالذبح خارج المجازر الحكومية خلال أيام العيد فقط بناءً على تصريح من الجهات المختصة وأنكر قيامه بتسميم الكلاب الضالة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.