«أمن المنافذ» بوزارة الداخلية يضبط 3 قضايا تهريب بضائع

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ، ومن أبرز النتائج :

في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع: ضبط 3 قضايا.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 2032 مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال الأمن العام: ضبط 19 قضية.

في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 218 حكما قضائيا متنوعا.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.