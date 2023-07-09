«محمود عنتر».. بطل من ذوي الهمم يحصد فضية العالم للجودو في فنلندا (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «محمود سامي عنتر.. بطل من ذوي الهمم حصد الميدالية الفضية في بطولة عالمية للجودو بفنلندا».

المركز الثاني عالميا والميدالية الفضية

قصة تحدي بطلها محمود سامي عنتر لاعب منتخب الجودو للمكفوفين الذي خاض بطولة العالم في منافسات الجودو، التي أُقيمت في فنلندا والمؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية في باريس، وتمكّن من حصد المركز الثاني عالميًا والميدالية الفضية.

يسعى الجميع إلى بذل أقوى ما عنده من مهارات واحترافية

وتتمثل أهمية بطولة العالم في منافسات الجودو في أنّها من البطولات المؤهّلة لدورة الألعاب البارالمبية في باريس، ما يجعل المنافسات بها أشد وأقوى في ظل أجواء يسعى الجميع إلى بذل أقوى ما لديهم من مهارات واحترافية حتى يصل إلى ما هو مرتقب بدورة باريس والتوجه نحو العالمية.

المنتخب الوطني للجودو يحقق المركز الثاني عالميا

واستطاع المنتخب الوطني للجودو تحقيق المركز الثاني عالميًا، وسط أجواء مهنية وتسهيلات متعددة حافظت البعثة المصرية على توفيرها، وترأس بعثة المنتخب حازم فتحي عضو مجلس الإدارة، أما الجهاز الفني، فكان بقيادة أبو بكر محمد مدرب الرجال، وريم أحمد مدرب السيدات.

ويدرس اللاعب بالفرقة الثالثة في كلية الآداب قسم التاريخ بجامعة بني سويف، مثبتا عزيمته في تحقيق نجاحه في الدراسة العلمية والمسابقات الرياضية العالمية، إلى ذلك قال محمود سامي عنتر عبر مداخلة هاتفية بالبرنامج في حلقة اليوم الأحد: «أشكر والدي ووالدتي كثيرا، لأن الفضل يعود إليهما في نجاحي بعد الله عز وجل، وأشكر أصحابي وإخوتي والمدربين، وأشكر الجهاز الفني بالكامل وأعضاء مجلس إدارة اتحاد اللعبة».

وأكد: «لعبت أكثر من رياضة مثل رفع الأثقال والجودو، وأحببت الجودو كثيرا وقررت الاستمرار فيها، وشاركت في أكثر من بطولة دولية، وبالمشاركة الأولى حصلت على المركز السابع، ولم أظهر في الإعلام لأن هذا المركز لم يكن طموحي، ركزت كثيرا حتى حصلت على المركز الثاني».