مصور محترف يوثق عجائب الكون في مصر.. «صور مذهلة للفضاء» (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «صور مذهلة للفضاء.. مصور محترف يوثق (عجائب الكون) في مصر».

«عمرو» يوثّق ظواهر فلكية متعددة

على مدار 10 أعوام، استطاع المصور عمرو عبدالوهاب توثيق ظواهر فلكية متعددة بعدسته التي اختصها بالتصوير الفلكي، والعمل على اكتشاف الظواهر النادرة والجمالية في أجواء الفضاء المرصع بالنجوم والمشاهد الجاذبة، خاصة مع ظهورها ليلًا.

ظواهر متعددة وثقها المصور الفوتوغرافي

ظواهر متعددة وثقها المصور الفوتوغرافي مثل خسوف القمر وكسوف الشمس وسقوط الشهب، واقتران القمر وتوثيق المذنبات والمجرات، وتمثلت أبرز هذه الظواهر بحدثين نادرين يحدثان مرة في العمر، أحدهما مذنب نيو وايز الذي وثقه من منطقة أهرامات الجيزة.

استطاع المصور المصري توثيق العديد من المجرات

استطاع المصور المصري توثيق العديد من المجرات لأول مرة من سماء مصر، وتمكن من تأسيس مرصدي الواحات والفيوم للتصوير الفلكي بعد أن أصبح التصوير للفضاء والفلك شغفًا بالنسبة له من أجل التقاط أبرز الظواهر الفلكية بمختلف أنحاء مصر.

وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» تختار إحدى صوره

واختارت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» إحدى صوره التي التقطها من الصحراء البيضاء في مصر لتكون الصورة الفلكية التي صدرتها على صفحتها الرسمية من أجل إبراز عظمة وجمال الكون من سماء مصر، وخاصة أنّ الصحراء البيضاء تتميز بمناظرها الطبيعية الفريدة التي تضم العديد من التكوينات الجيولوجية وجبال الكوارتز والحياة البرية.