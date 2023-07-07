«وكالة الفضاء»: دربنا كوادر مصرية على تصنيع الأقمار الصناعية

قال الدكتور شريف صدقي، رئيس وكالة الفضاء المصرية، إن مصر أطلقت أول قمر صناعي للتصوير في مدار منخفض في عام 2007، الذي كان بداية تدريب الكوادر المصرية على تقنيات تصنيع الأقمار الصناعية، التي اكتملت، «قمنا بتدريب مجموعة من المهندسين المصريين على هذه التكنولوجيا في أوكرانيا عام 2003».

صدقي: الأقمار الصناعية في مدار أرضي منخفض تعطي صورة كاملة

وأضاف «صدقي»، خلال لقاء في برنامج «بصراحة» وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم المذاع على قناة «الحياة»، إن الأقمار الصناعية في مدار أرضي منخفض ستعطي صورة كاملة عن كل الموارد.

وأضاف أن الدولة المصرية تعمل على تحليل الأنهار والمياه والزراعة والغلاف الجوي بالإضافة إلى التغيرات المناخية والتنبؤ بالكوارث الطبيعية و«استخدام الأقمار الصناعية لتعظيم فوائد المشروعات في مصر».