وسيم السيسي: طلبت من وزير التعليم تعليم التلاميذ قراءة الهيروغليفية

قال الدكتور وسيم السيسي عالم المصريات، إنَّّه اتفق مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني منذ أسبوعين على إدخال دراسة التاريخ المصري القديم المناهج وتعليم التلاميذ قراءة الهيروغليفية السنة المقبلة.

وأضاف وسيم السيسي، خلال حواره مع الإعلامية ليندا عبداللطيف، مقدمة برنامج «صباح جديد»، على قناة «القاهرة الإخبارية»: «يكفي أن عالم النبات الألماني ويلهلم بارثولوت يقرأ هيروغليفية كما يقرأ الإنجليزية والألمانية، فقد جاء أمام هرم أوناس وقرأ نصًا جعله مليارديرًا».

وتابع عالم المصريات: «هذا النص يقول كما أن الشمس تشرق وتغيب ولكنها تشرق مجددا، وكما أن النهر يفيض ويغيض، ولكنه يفيض من جديد، كذلك الإنسان، يولد ويميت، ولكنه يبعث مجددا، لكن عليه أن يبعث نظيفا كزهرة اللوتس».

وأوضح أنَّ هذا النص جعل عالم النبات الألماني يدرس زهورًا مختلفة، فقد كانت هناك زهرة ورقها مثل السيراميك، ولكن عندما قام بتكبير 6 آلاف مرة لزهرة اللوتس وجد أنَّ كلها مدببة، ومنها وصل إلى اكتشاف خطير جدًا باعه لشركات أجهزة طبيعية تقوم بصناعة شرايين وصمامات صناعية، وباع هذا الاختراع للملايين، كما أنَّه باعه لمن يصنعون هياكل السيارات والطائرات حتى لا يلصق بها أي شيء.