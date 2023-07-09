الاتحاد العام للجمعيات يؤيد مشروع قانون إنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي

أعلن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، تأييده ودعمه الكامل لمشروع القانون المقدم من النائب طارق رضوان و60 نائبا، بشأن إنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والذي وافقت عليه لجنة التضامن والأسرة وذوي الإعاقة، تمهيدا إلى عرضه على اجتماع مجلس النواب الاثنين 10 يوليو، وهو كيان غير هادف للربح وله الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري.

أهداف إنشاء التحالف الوطني

وأضاف الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في بيانه، أن الكيان يهدف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع وتعبئة الجهود الفرعية والجماعية، لإحداث مزيد من التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية.

وأشار إلى أنه جرى رفع حالة الرضا لدى المواطن والتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية وتخفيف آثار ارتفاع الأسعار، والمساهمة في تسهيل إتاحة السلع والمساهمة في حل مشكلة البطالة، والعمل على التعبئة والحشد وتحريك الإمكانيات المادية والبشرية للوصول إلى المواطنين في كل نقطة في أرض مصر.

شرف الانضمام لعضوية التحالف

وأوضح أن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية يتشرف بالانضمام إلى عضوية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، للمشاركة في هذا العمل الوطني وغير المسبوق.