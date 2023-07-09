ختام امتحانات الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي والبعوث بالفرنسية والإنجليزية

اختتم اليوم، طلاب القسم الأدبي امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، بمادة اللغة الفرنسية، كما اختتم طلاب شهادة الثانوية للبعوث الإسلامية، الامتحانات، بمادة اللغة الإنجليزية، وسط هدوء واستقرار داخل اللجان.

امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

وقامت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية قبيل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول جميع الأسئلة إلى جميع اللجان بالمناطق الأزهرية، وانتظام سير الامتحانات باللجان، وتلقت الغرفة التقارير الفنية من واضعي الامتحان التي أفادت بسلامة الأسئلة، وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد للامتحان، وجاءت متدرجة وَفقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية

يذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي 141509 طلاب، وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 90771 طالبا، من البنين 56287، والفتيات 34484، ومن القسم العلمي من البنين 27435، والفتيات 23303، بإجمالي 50738، موزعين على 588 لجنة على مستوى الجمهورية، ويبلغ أعداد الطلاب المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية بدولة فلسطين بقسميها العلمي والأدبي 430 طالبا وطالبة، مقسمين على 31 لجنة، بينما يبلغ أعداد الطلاب المتقدمين لشهادة البعوث الإسلامية 770 طالبا وطالبة، 535 بنين و235 فتيات، مقسمين على 47 لجنة.