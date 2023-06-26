«الشرقية الأزهرية»: لا شكاوى من «الديناميكا».. واستئناف الامتحانات 3 يوليو

قال الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية الأزهرية لمنطقة الشرقية، إن طلاب الثانوية الأزهرية أدوا امتحاناتهم وسط أجواء آمنة وهادئة، وانتظام اللجان.

امتحان مادة الديناميكا بالشرقية

جاء ذلك خلال تفقد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية لعدد من لجان الامتحانات بإدارة غرب الزقازيق اليوم الاثنين، حيث أدى طلاب القسم العلمي الامتحان في مادة الديناميكا، ولم يتم تلقي أي شكاوى.

توفير وسائل الراحة للطلبة

وخلال المتابعة حرص رئيس المنطقة الأزهرية على متابعة إجراءات دخول الطلاب اللجان، ووصول كراسات الإجابة (البوكليت) في الموعد المحدد، مشيرًا إلى أن منطقة الشرقية الأزهرية تحرص على توفير كافة وسائل الراحة لهم بما يضمن سير الامتحانات بسهولة ويسر لجميع الطلاب.

واطمأن «الجنيدي» على مستوى الأسئلة ووضوحها، مشيدًا بانضباط اللجان، ومتمنيا التوفيق والنجاح للطلاب، ومشددا على ضرورة التعقيم الدوري والمستمر لجميع اللجان بعد خروج الطلاب.

كما حرص رئيس الإدارة المركزية على تهنئة الطلاب بحلول عيد الأضحى المبارك، مناشدًا إياهم بضرورة مراجعة واستذكاز دروسهم لتحصيل أعلى الدرجات.

ومن المقرر أن يستأنف طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية الامتحانات الاثنين 3 يوليو بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك.