مدير عام مشروعات قسم الطاقة الجديدة بشركة طاقة باور: مصر لديها خطة طموحة للوصول إلى استهلاك نحو 40% طاقة نظيفة .. ومشروع أسكوم بالمنيا ينتج 7 ميجا واط كهرباء

التحول إلى الاخضر، هو أمر لابد منه، وتسعى إليه جميع الدول حول العالم، حيث توجد اتفاقية بخفض الانبعاثات بنسبة 45٪ في حلول عام 2030 والوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.

وقد بدأت مصر في اتخاذ خطوات إيجابية للتحول إلى استخدام الطاقة النظيفة، وأبرز الأمثلة التي تحققت في هذا المجال ما حدث العام الماضي في مدينة شرم الشيخ، حيث تم تشغيل محطة الطاقة الشمسية بالمدينة بقدرة إنتاجية تتعدى 42 جيجاوات ساعة/السنة، وذلك بالتزامن مع استضافة قمة المناخ كوب 27، وتعكف الحكومة لتحويلها لمدينة خضراء تستخدم الطاقة النظيفة.

«الوطن» حاورت المهندس/ محمد أسامة، مدير عام مشروعات قسم الطاقة الجديدة بشركة طاقة باور، وذلك خلال معرض الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2023 للتعرف أكثر على جهود مصر في التحول إلى استخدام الطاقة النظيفة وكذلك جهود الشركة في هذا المجال.

نص الحوار:

س1: ما هي الخدمات التي تقدمها شركة طاقة عربية وجهودها لاستدامة البيئة؟

شركة طاقة عربية لها العديد من الجهود التي تهدف لاستدامة البيئة من خلال المشروعات الخضراء التي تتمثل في محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية والتي تبلغ قدرتها 6 ميجاوات داخل مزارع دينا، وتوفر حوالي 25% من إجمالي الطاقة التي تحتاجها المزرعة.

وتدير الشركة مشروع للطاقة الشمسية؛ بمحطة بنبان للطاقة الشمسية بأسوان بقدرة 65 ميجاوات، وقامت الشركة بإنشاء وتشغيل أكبر محطة للطاقة الشمسية بمدينة شرم الشيخ والمقامة على مساحة 250 ألف متر مربع بقدرة إنتاجية تتعدى 42 جيجاوات/ساعة بتكلفة استثمارية 250 مليون جنيه.

وساهمت طاقة عربية أيضا عبر شركة ماستر جاس في إنشاء محطة تموين السيارات بالغاز وكذلك مركز تحويل السيارات للعمل بالغاز والذي كان له دور بازر في تحويل 100% من السيارات الأجرة للعمل بالغاز المضغوط، مما ساهم في تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء صديقة للبيئة.

وتقوم الشركة بنقل وتوزيع توصيلات الغاز الطبيعي لأكثر من 1.2 مليون عميل في 42 مدينة في جميع أنحاء مصر، فضلاً عن إنشاء محطات طاقة شمسية على أسطح العديد من الفنادق.

س2: حدثنا عن حجم استثمارات الشركة في مجال الطاقة الشمسية؟

تعد شركة طاقة أكبر شركة خدمات في مصر وللشركة فرع في أفريقيا، وفرع في قطر والسعودية، وتقدم الشركة خدمات المياه وتعمل في نقل الغاز والكهرباء، ولا يوجد شركة مصرية تنافس في هذه التخصصات الثلاثة مثل طاقة عربية، ويصل حجم استثماراتها لنحو 500 مليون دولار.

س3: ما هي أوجه تعاون شركة طاقة عربية مع شركة هواوي؟

نحن سعداء بالتعاون مع شركة كبيرة مثل هواوي التي تبذل جهودًا مهمة لتطوير تقنيات وحلول جديدة لتعزيز الكفاءة والاستدامة في قطاع الطاقة المتجددة، حيث وقعنا مع شركة هواوي مصر العام الماضي بروتوكول تعاون خاص بإنتاج الطاقة الشمسية في مشروع أسكوم بمحافظة المنيا لإنتاج 7 ميجا واط من الكهرباء، ومن المقرر تنفيذ البروتوكول هذا العام، وهذا البروتوكول سيساهم في توحيد جهود الشركتين لدعم توجه مصر نحو الاقتصاد الأخضر وتعظيم دوره كإحدى آليات التنمية المستدامة. ووفقاً للبروتوكول ستقوم شركة هواوي بتوريد الفولترات الخاصة بالمشروع والمقصود بها نظم انتاج وتخزين الطاقة الشمسية الذكية.

س4: ما هو الهدف من مشروع أسكوم بمحافظة المنيا والفوائد البيئية للمشروع؟

مشروع أسكوم يعتبر أكبر مصنع في مصر لإنتاج كربونات الكالسيوم المستخدمة في الكثير من الاحتياجات، والمصنع سيتم تصدير جزء كبير من انتاجه وهو ما سيسهم في جذب العملة الأجنبية لمصر. إضافة إلى أن أسكوم يعتبر أكبر مشروع طاقة نظيفة في محافظة المنيا، وتم تخصيص له أرض من المحافظة لإنتاج 7 ميجاواط كهرباء. وسيوفر المشروع على الأقل من 30 إلى 40% من استهلاك الكهرباء لأسكوم من الطاقة النظيفة، وسيفيد المنتج المصدر للدول الخارجية تحديداً، فالعالم ينظر حالياً إلى المنتج وكمية تصنيعه وبأي طريقة هل هي خضراء أم لا ويفضل دفع مبالغ كبيرة فيه.

س5: الدولة المصرية في اتجاه للتحول الأخضر ..كيف يمكن تحقيق ذلك؟

مصر لديها خطة طموحة حتى عام 2035، بالوصول إلى انتاج نحو 42% من الطاقة النظيفة، وهذا ما نسعى للتعاون مع الدولة من خلال طاقة عربية، ودورنا تحويل المشروعات التي يمكن تحويلها إلى عمل محطات للطاقة المتجددة.

وشركة طاقة عربية لديها مناطق توزيع الكهرباء، وتحصل على موافقات لعمل العديد من محطات الطاقة الشمسية وهو ما حدث العام الماضي في شرم الشيخ قبل مؤتمر تغير المناخ «كوب 27»، حيث عملنا على تنفيذ محطة لإنتاج 10 ميجاواط من الطاقة الشمسية، وذلك بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم تنفيذ ذلك في وقت قياسي ليكون أكبر إنجاز تقريباً ونجحنا في إنتاج 20% من طاقة نظيفة من مجمل الاستهلاك في منطقة نبق بشرم الشيخ.

وجودة مشروع محطة الطاقة الشمسية في شرم الشيخ، ممتازة جدا، ويتم إنتاج الكهرباء بأكثر من المتوقع، وهو أمر جيد خاصة أن خطة الدولة أن تكون شرم الشيخ المدينة الخضراء، بطاقة نظيفة.

وهناك توجه بضرورة خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 45٪ بحلول عام 2030 والوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، ونحن نسير وفقاً لهذه الخطة.

س5: وماذا عن خطة الشركة في عام 2023؟

هذا العام من المقرر الانتهاء من تنفيذ مشروع أسكوم بالمنيا الخاص بإنتاج 7 ميجاواط كهرباء، ومشروع محطة نبق بشرم الشيخ لإنتاج ـ5 ميجا واط كهرباء.

س6: كيف يمكن نشر الوعي نحو التحول الأخضر واستخدام الطاقة النظيفة؟

الوعي موجود بالفعل، ولكن لابد أن نستوعب أن الطاقة النظيفة تستهلك مصاريف كبيرة في البداية، ولكنها توفر على المدى البعيد.

على سبيل المثال الديزل أو مصادر الطاقة العادية غير المتجددة اليوم يمكن أن يكون سعرها أرخص بسبب أن تكلفتها قليلة ولكن في حال النظر إلى الـ 10 أو الـ 15 عاما المقبلة، ستجد أن الطاقة الخضراء هي الأكثر توفيرًا، لذا نحتاج أن يزيد الوعي بهذا الأمر.

س7: هل سيتأثر الاقتصاد إيجابياً بتحقيق استراتيجية التحول الأخضر؟

بالطبع الاقتصاد سيتأثر بشكل إيجابي، خاصة أن مصر تتميز بموقعها الاستراتيجي، وتملك مميزات غير موجودة في أي بلد آخر، مثل طاقة رياح قوية وطاقة شمسية ومياه.

كما أن الموقع الاستراتيجي لمصر، يساعدها لتكون بين أفريقيا وأوروبا، ويمكنها تصدير الطاقة إليهم، ولكن يجب الدراسة جيدًا لجذب استثمارات أجنبية وضخ عملة أجنبية بشكل كبير، إذ أن مصر تمتلك كل الإمكانيات.

س8: ما هي أبرز الدول الناجحة اقتصادياً بعد تطبيق سياسة التحول الأخضر؟

مصر تعد من أنجح الدول في أفريقيا، من ناحية التحول إلى استخدام الطاقة الخضراء، وتعتبر في المقدمة هي والمغرب، الأردن، وبالنسبة لمنطقة الخليج تأتي السعودية والإمارات في المقدمة.

س9: وما هي نصيحتك للمواطنين بخصوص الطاقة بشكل عام؟

أنصحهم بضرورة المحاولة في توفير استهلاك الكهرباء، والاتجاه إلى السيارات الكهرباء، خصوصاً أن هناك توجه عالمي لهذا النوع من السيارات، ومصر تعمل بالفعل على هذا الأمر، وشركة طاقة ستبدأ تركيب لنحو 25 محطة شواحن للسيارات خلال الفترة المقبلة.