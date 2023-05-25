«خطة النواب» توافق على مشروع موازنة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، على مشروع موازنة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة للسنة المالية الجديدة 2023-2024، بإجمالي 8.7 مليار جنيه مقابل 8.3 مليار العام المالي الجاري 2022-2023.

لجنة الخطة والموازنة

وقال خالد عبدالحميد محمد، ممثل هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أنّ جملة الايرادات بلغت نحو 3.1 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد 2023-2024 مقابل 2.7 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، متوقعا تحقيق الهيئة فائض ربح خلال العام الجديد 2023-2024 يقدر بنحو 251 مليون جنيه.

مجلس النواب

وردا على سؤال النائبة ميرفت أليكسان مطر، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، بشأن الاستثمارات التي تُبرم مع القطاع الخاص، كشفت فاطمة الحناوي، ممثلة الهيئة، عن أنّ حجم الاستثتمارات مع القطاع الخاص نحو 29.8 مليار دولار، فضلا عن مشروعات تحت الإنشاء تقدر بنحو 1.7 مليارات دولار، و4 مذكرات تفاهم تم توقيعها خلال مؤتمر المناخ الذي استضافته مصر مؤخرا في مدينة شرم الشيخ.

وأكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنّ المؤشرات المالية لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة للعام المالي المقبل 2023-2024، تعطي جرعه أمل كبيرة.

وقال المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة بالنواب، إنّ الهيئة تحقق مكاسب للدوله منذ إنشائها، موجّها الشكر على هذا الأداء، بينما أكد مصطفى سالم، وكيل اللجنة، أنّ الهيئة منضبطة ومن أفضل الهيئات، لما تحققه من نجاحات ومكاسب مالية كبيرة للدولة.