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رئيس «تنمية الطاقة الجديدة»: قدرة محطة الرياح بسوهاج تصل لـ5 آلاف جيجاوات

كتب:

محمد عزالدين
09:34 م | الأربعاء 05 يوليو 2023
مجطة رياح

مجطة رياح

قال الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، إن شركة «سكاتك» النرويجية هي إحدى الشركات الكبرى في مجال الطاقة، ونفذت استثمارات في مصر منذ عام 2016 في مجمع بنبان للطاقة الشمسية، ولها 6 مشروعات بإجمالي استثمارات تجاوزت حوالي 500 مليون دولار.

افتتاح أول مشروع للهيدروجين الأخضر

وأضاف «الخياط»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن الشركة طورت استثماراتها في مجال الطاقة المتجددة في الهيدروجين الأخضر، بافتتاح أول مشروع لإنتاج الهيدروجين بالعين السخنة.

الصعيد من المناطق الواعدة

وأشار إلى أن مشروع محطة طاقة الرياح في سوهاج هو استكمال لخطوة بدأت بالفعل في قمة المناخ بشرم الشيخ «COP27»، وتمثلت في مذكرة تفاهم لإنشاء مشروع لطاقة الرياح بإجمالي قدرات 5 آلاف جيجاوات، وإجمالي الاستثمارات تصل إلى 5 مليارات دولار، خاصة أن هذه المشروعات تقام في الصعيد والذي يعد من المناطق الواعدة.

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بقلم محمد عزالدين