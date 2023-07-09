عاجل.. موعد فتح باب تقدم طلاب الثانوية العامة للأكاديمية والكليات العسكرية

صدق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية، التي تضم كليات «حربية- بحرية- جوية- دفاع جوي»، والكليات العسكرية «الكلية الفنية العسكرية- كلية الطب بالقوات المسلحة- الكلية العسكرية التكنولوجية»، من حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وحملة الشهادات الثانوية الصناعية وما يعادلها وخريجي الجامعات الحكومية والخاصة حملة المؤهلات العليا "محاربين" دفعة أكتوبر 2023.

جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده الفريق/ أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية ومدير مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية، والذي كشف عن موعد تقدم طلاب الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة للكليات هذا العام.

14 نصيحة للراغبين في الالتحاق بالأكاديمية والكليات العسكرية

وقدم الفريق أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية ومدير مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية، 14 نصيحة وتعليمات هامة للطلبة وحملة المؤهلات الراغبين في التقديم للالتحاق بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية، وجاءت كالآتي:

1- بالنسبة لطلبة الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية هذا العام الدراسي يتم التسجيل على منظومة التنسيق بعد إعلان النتيجة بـ48 ساعة دون يوم الجمعة.

2- يسجل الطالب بالرقم القومي له فقط، وسيتم ظهور المجموع المتحصل عليه مباشرة.

3- لا يحق للطالب التسجيل على المنظومة حال عدم استيفاء شرط السن، وهو 21 سنة لطلبة الثانوية العامة والدبلومات، و22 سنة لطلبة الدبلومات نظام 5 سنوات.

4- لا يحق للطالب التسجيل على المنظومة حال عدم استيفاء شرط الحد الأدنى للمجموع.

5- تقتصر درجات التفوق الرياضي على ما منحته وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة للطالب.

6- يمكن لطلاب مدارس المتفوقين والحاصلين على الشهادات العربية والأجنبية التسجيل بدون شرط المجموع لحين استخراج الشهادة المعادلة.

7- يجب استكمال الأوراق والمستندات المطلوبة قبل انتهاء الطالب من الكشف الطبي نظرًا لضيق الوقت بين الاختبار الرياضي وتسليم الملف.

8- يجب الالتزام بالتوقيتات المحددة للتقديم على موقع التنسيق.

9- الالتزام بأن تكون بطاقة الرقم القومي سارية طوال فترة الاختبارات.

10- تواجد كارت التردد مع الطالب اعتبارا من الكشف الطبي وحتى كشف الهيئة.

لا يتم نشر أي رسالة أو معلومات عن اختبارات القبول بوسائل التواصل

11- يجب عدم نشر أي رسالة أو معلومات تخص اختبارات القبول على وسائل التواصل الإجتماعى المختلفة .

12- في حال تواجد أي استفسار أو شكوى يتم التوجه لمكتب الاستعلامات بباب رقم 3 للكلية الحربية من الساعة 7 صباحًا حتى الواحدة ظهرًا.

13- يجب تحري الدقة في تسجيل كافة البيانات على موقع التنسيق عند تحرير الملفات الخاصة بالطالب .

14- يفتح مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية التقديم من الثلاثاء القادم حتى يوم 28 أغسطس 2023.