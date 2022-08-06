تنسيق الأكاديمية والكليات العسكرية 2022.. تعرف على نسب قبول الـ7 كليات

تزايد البحث على المواقع الإلكترونية خلال الساعات القليلة الماضية عن تنسيق الأكاديمية والكليات العسكرية 2022، وذلك تزامنا مع اعتماد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة 2022، لتزيد آمال وطموحات العديد من الطلاب للالتحاق بالأكاديمية العسكرية المصرية، والتي تضم الكلية الحربية، وكليات البحرية، والجوية والدفاع الجوي، فضلا عن الكليات العسكرية التي تضم الكلية الفنية العسكرية، وكلية الطب بالقوات المسلحة، والكلية العسكرية التكنولوجية، والتي تحل محل المعهد الفني للقوات المسلحة، بموجب قرار جمهوري للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة.

تنسيق الأكاديمية والكليات العسكرية 2022 يضم 7 كليات

وتضم الأكاديمية العسكرية المصرية، المنشئة بموجب قرار جمهوري صادر قبل عدة أسابيع عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، 4 كليات، فضلا عن 3 كليات عسكرية أخرى، ليضم تنسيق الأكاديمية والكليات العسكرية 2022، 7 كليات.

تنسيق الكلية الحربية 2022

- تقبل الكلية الحربية 70% فأكثر من الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمي.

- تقبل الكلية 75% فأكثر من الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة من القسم الأدبي.

تنسيق الكلية البحرية 2022

- تقبل الكلية 70% فأكثر من الحاصلين على «الثانوية» من القسم العلمي فقط.

تنسيق الكلية الجوية 2022

- تقبل الكلية 60% فأكثر من الحاصلين على «الثانوية» بقسميها العلمي والأدبي.

تنسيق كلية الدفاع الجوي 2022

- تقبل الكلية 71% فأكثر للحاصلين على الثانوية العامة من القسم العلمي في شعبة الرياضيات فقط.

- يشترط أن يكون الطالب حاصلا على 70% فأكثر في مادتي «الفيزياء» و«الرياضيات» في «الثانوية».

تنسيق الكلية الفنية العسكرية 2022

- 76% فأكثر للحاصلين على الثانوية العامة من شعبة الرياضيات فقط.

تنسيق كلية الطب بالقوات المسلحة 2022

- 90% فأكثر من الحاصلين على «الثانوية» من القسم العلمي شعبة «علوم» فقط.

تنسيق الكلية العسكرية التكنولوجية 2022

- أنشئت الكلية العسكرية التكنولوجية حديثاَ بموجب قرار جمهوري، لتحل محل المعهد الفني للقوات المسلحة.

- 65% فأكثر نسب القبول من «الثانوية» من القسم العلمي، أو الحاصلين على شهادات الثانوية الصناعية بشروط.

- 80% فأكثر نسبة القبول من «الثانوية الصناعية» وفق الشروط المعدة لهذا الغرض.

يذكر أنّ اللواء أشرف سالم زاهر، مدير الكلية الحربية، مدير مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية، كشف عن النسب السابقة في مؤتمر صحفي عقده أواخر شهر يوليو الماضي، بعد تصديق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة في الأكاديمية العسكرية المصرية «حربية، بحرية، جوية، ودفاع جوي»، والكليات العسكرية «الكلية الفنية العسكرية، كلية الطب بالقوات المسلحة، الكلية العسكرية التكنولوجية»، من حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة، وحملة الشهادات الثانوية الصناعية، وما يعادلها، وخريجي الجامعات الحكومية والخاصة حملة المؤهلات العليا دفعة أكتوبر 2022.