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إحالة المتهم في قضية القاهرة الجديدة للمحاكمة الجنائية العسكرية العاجلة

كتب:

محمد مجدي
06:31 م | الأحد 09 يوليو 2023
لوجو القوات المسلحة المصرية

لوجو القوات المسلحة المصرية

أعلن المدعي العام العسكري، انتهاء النيابة العسكرية من التحقيقات الجارية فى القضية رقم 170 / 2013 «جنايات عسكرية» شرق القاهرة ضـد المتهم، وذلك استكمالاً للإجراءات القضائية المتخذة حيال واقعة إحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة.

وقال العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، إنه تمت تم إحالـة الـدعوى إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنايات العسكرية.

 

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.