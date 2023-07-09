إحالة المتهم في قضية القاهرة الجديدة للمحاكمة الجنائية العسكرية العاجلة

أعلن المدعي العام العسكري، انتهاء النيابة العسكرية من التحقيقات الجارية فى القضية رقم 170 / 2013 «جنايات عسكرية» شرق القاهرة ضـد المتهم، وذلك استكمالاً للإجراءات القضائية المتخذة حيال واقعة إحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة.

وقال العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، إنه تمت تم إحالـة الـدعوى إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنايات العسكرية.