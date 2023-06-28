القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو

بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو لعام 2023 جاء فيها: السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي

رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة

يسعدني أن أبعث لسيادتكم بأصدق آيات التهاني بحلول الذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة التي شكلت نقطة التحول في التاريخ الحضاري لأمتنا المصرية وأكدت قدسية العلاقة بين الشعب المصري وقواته المسلحة التي لم ولن تحيد عن تأييده والانحياز لإرادته ومواصلة دورها الأصيل في حماية أركان الدولة المصرية جيلا بعد جيل.

ومع الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الخالدة، فإن رجال القوات المسلحة يجددون العهد على مواصلة دورهم في الحفاظ على مقدسات الوطن ومقدراته، ماضين خلف قيادتكم الصادقة بكل الكفاءة والاستعداد لتنفيذ ما يكلفون به من مهام لبلوغ ما يصبون إليه الشعب المصري العظيم من آمال وتطلعات لبناء الدولة القوية الحديثة وتحقيق أهدافها الوطنية.. حفظكم الله وسدد خطاكم لما فيه الخير والرخاء لمصر وشعبها الكريم.. وكل عام وسيادتكم بخير.

كما بعث الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.