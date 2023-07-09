خبير صناعات نسيجية عن مصنع «غزل 4»: ينتج 30 طنا في اليوم (فيديو)

علَّق المهندس عبد الغني الأباصيري، خبير الصناعات النسيجية، على التشغيل التجريبي لمصنع «غزل 4»، قائلا إن مصر تستورد كميات ضخمة من الأقطان، وعمل مصنع «غزل 4» بطاقة إنتاجية 30 طنا لكل يوم خلال عمله وبشكل مبدئي 15 طنا لكل يوم، موضحًا أن مصر تستورد أكثر من 300 ألف طن سنويا لغزول الأقطان، وبالتالي تشغيل المصنع سيكون له مرود إيجابي على الصناعة الوطنية.

هدف الدولة هو تعميق الصناعة الوطنية

وأضاف «الأباصيري»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «إكسترا اليوم»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن هدف الدولة هو تعميق الصناعة الوطنية، وتقليل واردات الخارج، وتعميق المنتج المحلي، وهذا هو الهدف الأساسي الذي تعمل عليها الصناعات النسيجية اليوم.

وأشار إلى أن المصانع كانت تعاني من عدم التحديث، إلا أن المصنع جرى بناؤه على مساحة 62 ألف متر بطاقة إنتاجية 30 طناً، وبالتالي هذا المصنع سيعوض جزءا كبيرا للغاية بدلا من الاستيراد، كما سيتم تعميق الصناعة، وزيادة الصادرات.

الدولة تسعى لزيادة الصادرات إلى الخارج

ولفت إلى أن الهدف كله يتمثل في زيادة الصادرات الوطنية للخارج لتوفير العملة، بهدف التقليل من الواردات القادمة من الخارج.