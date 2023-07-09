«الثقافة» في 10 سنوات: إنجازات لحماية الهوية ومواجهة الأفكار المتطرفة وبناء الإنسان

شهدت جهود الدولة فى مجال الثقافة على مدار العقد المنصرم ومنذ قيام ثورة 30 يونيو، سلسلة من النجاحات المتفرّدة، والمتواصلة من أجل تفعيل استراتيجية بناء الإنسان المصرى، وحرصها الدائم على إرساء مبدأ تحقيق العدالة الثقافية بجميع المحافظات، فضلاً عن جهود صون مقدرات الوطن الحضارية، إلى جانب حرص وزارة الثقافة على مواكبة التطورات التكنولوجية واستثمارها فى تحقيق مستهدفاتها فى هذا الصدد.

201 مشروع ثقافي بتكلفة 7.5 مليار جنيه.. و100 ألف نشاط للمناطق الحدودية والأكثر احتياجا

وقالت الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، إن الدولة استطاعت خلال 10 سنوات متتالية تحقيق الكثير من الإنجازات، شهدتها الجمهورية الجديدة فى مجال الثقافة، حيث تستهدف 201 مشروع بـ7.5 مليار جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ 149 مشروعاً، من بينها افتتاح متاحف «الزعيم جمال عبدالناصر، محمود خليل وحرمه، نجيب محفوظ»، كما تعمل الوزارة حالياً على إنهاء العمل على تطوير ورفع كفاءة 52 مشروعاً آخر على مستوى الجمهورية، منها: «مكتبة مصر العامة بأسوان، متحف سراى الجزيرة، واحة الثقافة فى 6 أكتوبر، قصر ثقافة أسوان».

وفى مجال تعزيز القيم بالمجتمع ومواجهة التطرف الفكرى، نفّذت الوزارة 338 ألف نشاط متنوع، والكثير من المشروعات والمبادرات، منها «أهل مصر لأبناء المحافظات الحدودية»، مسرح «المواجهة والتجول» بهدف نقل العروض المسرحية المقدّمة فى القاهرة إلى باقى المحافظات، حيث نفّذت 860 ليلة عرض فى 20 محافظة، استفاد منها مليون شخص، إضافة إلى مشروعات «اعرف جيشك - اعرف بلدك»، وإصدار عدد من المطبوعات، بالتعاون مع وزارة الأوقاف وصل إلى 20 كتاباً ضمن سلسلة «رؤية».

700 فعالية فنية وفكرية وإبداعية فى قرى «حياة كريمة»

كما اتّخذت الوزارة عدداً من القرارات الهادفة لتنمية الموهوبين ودعم المبدعين، وإصدار قانون بجائزة الدولة للمبدع الصغير، لتكون الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، والتى تهدف إلى منح جوائز للمبدعين فى مراحل النشء والشباب من سن 5 إلى 18 سنة فى مجالات الثقافة والفنون والابتكارات العلمية، وحصل عليها 83 طفلاً وفتاة على مستوى الجمهورية، إلى جانب تنظيم 166 ألف فعالية، منها التوسّع فى إنشاء مراكز تنمية المواهب بالمحافظات، حيث بلغ عددها 11 مركزاً، وجارٍ العمل على إضافة 8 أخرى فى «البحر الأحمر، السويس، العريش، أسيوط، الفيوم، مرسى مطروح، المنصورة، جنوب سيناء».

كما افتتحت وزارة الثقافة المدرسة التكنولوجية بأكاديمية الفنون، وأطلقت «ابدأ حلمك» مسرح، للتدريب على فنون المسرح، استفاد منه 1000 متدرب، وتم اعتماد خريجيها كفرق نوعية بالمواقع الثقافية بكل محافظة، و«ابدأ حلمك» سينما، للتدريب على فنون السينما استفاد منها 350 متدرباً، كما منح أكثر من 2000 مبدع منح تفرّغ لإنتاج أعمال فنية وإبداعية، كما توسّعت أكاديمية الفنون فى فرع الإسكندرية، ليضم معهدى السينما والنقد الفنى، إلى جانب معاهد الفنون المسرحية والموسيقى العربية والكونسرفتوار، وجارٍ العمل على افتتاح فروع جديدة للأكاديمية بأسيوط، بالتعاون مع جامعة أسيوط، وفى المنصورة، بالتعاون مع جامعة المنصورة، وفى القاهرة بمدينة الشروق.

ونفّذت الوزارة المبادرة الرئاسية «صنايعية مصر» بالقاهرة والمحافظات، واستفاد منها أكثر من 1000 متدرب من 14 محافظة، وتم التدريب على مهن «النسيج اليدوى، التلى - قشرة الخشب - الصدف - نسيج الجوبلان والكليم - أشغال المعدن والحفر بالحمض وطرق على النحاس - أشغال الجلود»، وتم تأسيس 9 مراكز حِرَفية فى قصور الثقافة، والتى تمت بها الدورات التدريبية، كما تم طباعة ونشر 6 آلاف كتاب.

وتولى الوزارة فى برنامج العمل خلال السنوات الماضية، اهتماماً خاصاً لمحور تعزيز وحماية التراث الثقافى بشقيه المادى وغير المادى، حيث نجحت مصر متمثلة بوزارة الثقافة فى تسجيل 7 عناصر جديدة مختلفة من الفنون التراثية فى قائمة التراث غير المادى بمنظمة اليونيسكو، بعد أن كان ما تمتلكه مصر عنصراً واحداً فقط هو السيرة الهلالية، حيث تم تسجيل التحطيب، الأراجوز، العادات والتقاليد والممارسات المتعلقة بالنخلة، والنسيج اليدوى بالصعيد، والخط العربى والاحتفالات المرتبطة برحلة العائلة المقدسة.

إلى جانب تنظيم المبادرات والمشروعات الثقافية، منها مبادرة «تراثك أمانة»، التى تسلمت 69 مخطوطة نادرة، و«ذاكرة المدينة» ومشروع تحسين الصورة البصرية، وإنشاء سجل توثيق تراث السينما المصرية، كما أطلقت الوزارة مشروع «ذاكرة المدينة»، الذى يشمل عدداً من المشروعات الفرعية، منها «عاش هنا»، بالتعاون مع مركز المعلومات بمجلس الوزراء، حيث تم تركيب 930 لوحة بالمواقع التى عاش بها الرموز المصرية فى القاهرة والمحافظات، ومشروع «حكاية شارع»، الذى يهدف إلى التعريف بسبب تسمية كل شارع، وتم وضع 110 لوحات تعريفية للمشروع.

وسعت الوزارة ببرامج عملها لترسيخ العدالة الثقافية بين المواطنين، بالوصول بالمحتوى الثقافى إلى المحافظات كافة، حيث تم تقديم 100 ألف نشاط ثقافى، تمثّلت فى الأنشطة المتنوعة والمقدّمة للمناطق الحدودية والأكثر احتياجاً، إلى جانب القوافل الثقافية والفنية، ومشروع عاصمة الثقافة، والذى تم فى محافظات «مطروح، بورسعيد، الوادى الجديد»، وتنظيم واستحداث عدد من المهرجانات الفنية بالمحافظات، مثل مهرجانات «القلعة، دندرة، أبيدوس، السويس، تل بسطا» للموسيقى العربية، بمشاركة عدد من نجوم الطرب، ونجوم دار الأوبرا، إلى جانب تنظيم الهيئة المصرية العامة للكتاب 536 معرضاً على مستوى الجمهورية، وأقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة 3000 معرض للكتاب بالمواقع التابعة لها فى المحافظات.

كما شاركت الوزارة فى فعاليات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التى تهدف إلى رفع مستوى الحياة لدى المواطنين فى القرى، والتى منها رفع مستواهم الثقافى والمعرفى، حيث تم تنفيذ 700 فعالية فنية وفكرية وإبداعية، فى 126 قرية، فى 15 محافظة، كما تم تزويد 59 مكتبة مدرسية بـ11341 من إصدارات الوزارة.

وفى ما يخص التبادل الثقافى، سعت الوزارة فى إعداد الكتب المُترجمة إلى اللغة العربية، حيث وصلت إلى 516 عنواناً فى مجالات الأدب والفكر، إلى جانب البدء فى مجال الترجمة العكسية من العربية إلى اللغات الأجنبية، كما شاركت مصر فى 17 معرضاً دولياً للكتاب.