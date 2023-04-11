اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. الثقافة ترسخ الهوية بـ«حماية التراث وبناء الوعي»

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى:

«السيسي» يوجِّه بمواصلة تطوير قناة السويس ومجراها الملاحي

الرئيس: التطوير يهدف لاستمرار القناة في أدائها المتميز.. و«فهمي»: 20% زيادة في مرور السفن.. والإيرادات تسجل 2.3 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي

رئيس مجلس النواب يدين اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى

الثقافة ترسخ الهوية بـ«حماية التراث وبناء الوعي»

«جبالي»: الاعتداء على المصلين تعدٍّ صارخ على حرية العبادة وتصعيد خطير غير مقبول

وزيرة الثقافة: هدفنا بناء الإنسان واكتشاف المواهب.. والاستثمار في البشر أهم عناصر القوى الناعمة

«القصير»: الصادرات الزراعية تتخطى الـ6.5 مليون طن لأول مرة

مشروعات الاستصلاح في «الدلتا وتوشكى وسيناء» تقلل الفجوة الغذائية وتوفر منتجات عالية الجودة

يا بطولاتك يا أهلي.

الصفحة الثانية:

تقديم خدمات ثقافية متنوعة ومنتجات إبداعية لمختلف الأعمار في المناطق المحرومة

الثقافة تستعيد بريقها بـ«حماية التراث وبناء الوعي»

قوافل ثقافية في قرى «حياة كريمة» بـ7 محافظات

«ليالى القاهرة في رمضان».. إنشاد وشعر وتنورة ومولوية في الأماكن التاريخية

«موسى»: المكتبات المتنقلة تنفذ سلسلة أنشطة في 20 قرية للمرة الأولى

150 حفلاً وعرضاً فنياً وسط آثار القاهرة.. و«أبوالحسن»: الفعاليات الثقافية تحميها من الإهمال

أنشطة إنشاد وورش لاكتشاف المواهب في النجوع تحت شعار «الثقافة في كل مكان»

رئيس هيئة قصور الثقافة: التفاعل والإقبال من جماهير الأقاليم فاق التوقعات.. وهدفنا بناء الإنسان وأنشطتنا وصلت إلى مناطق كانت محرومة لسنوات من المنتج الثقافي.

الصفحة الثالثة:

450 ألف مستفيد من الفعاليات الثقافية في أحياء «بديل العشوائيات»

عرض «مسرح أسود» لفرقة «كذا لون» بحديقة السيدة زينب و«الليلة الكبيرة» بالمحروسة.. وفعاليات متنوعة لأبناء «أهالينا والأسمرات وبشاير الخير والقابوطي»

روضة السيدة تستقبل 275 طفلاً بأنشطة ثقافية وفنية تهدف لتغيير السلوك واكتشاف المواهب

أطفال المناطق البديلة للعشوائيات يستحوذون على اهتمام الدولة بتنمية مهاراتهم وبناء شخصيتهم الوطنية

يضاهي شارع المعز.. مسار الدرب الأحمر «متحف مفتوح» يضم 12 موقعا أثريا

جامع الحاكم بأمر الله.. عمره 1000 عام

ودرة العمارة الفاطمية في مصر

«عريان»: لافتات إرشادية مزودة بماسح ضوئي للتعريف بكل نقطة على المسار وتجهيز استراحات وسيارات كهربائية صديقة للبيئة لنقل الزوار بالمنطقة الأثرية

«عبدالله»: عمليات التطوير تضمنت نزع الرطوبة من الجدران وعمل شبكة تهوية كاملة للحوائط وعزل الأسقف الخشبية وإعادة دهانها وترميم الحليات والنقوش

وزيرة الثقافة: الاستثمار في البشر أهم عناصر القوى الناعمة.. وهدفنا اكتشاف المواهب

الدولة تعيد إحياء الدرب الأحمر بالتطوير

مسجد الحاكم بأمر الله يدخل دائرة التطوير

رحلة ممتعة تبدأ من باب الوزير والمسجد الأزرق وتنتهي بمدرسة الصالح طلائع

رابع أقدم المساجد الجامعة الباقية وثاني أكبر جوامع القاهرة اتساعا بعد أحمد بن طولون

نيفين الكيلاني: الثقافة حق تكفلة الدولة لكل مواطن وتلتزم بدعمه وإتاحة المواد الثقافية لكل فئات الشعب دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافي.

الصفحة الرابعة:

وزير الري: معظم مساحة مصر صحراء بسبب نقص الأمطار.. واحتياجاتنا المائية ضعف الموارد المتاحة

«سويلم»: مياهنا الجوفية غير متجدّدة.. ونستورد منتجات غذائية بـ10 مليارات دولار سنوياً.. ونبذل جهوداً كبيرة لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية

«التعليم العالي»: تكليفات رئاسية بتوفير التمويل اللازم.. واختصار زمن مشروع «الجينوم المصري»

يوزع المشروب على الطريق الدائري.. «مينا» يحتفل برمضان: تمر على الفطار.. وبلياردو بالسحور

«عاشور» يوجّه بتطوير خطة عمل المشروع لتعظيم النتائج والإسراع في تحقيق الأهداف

خليل منون: القوى تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي كأداة من أدوات حروب الجيل الرابع لبث الفتنة بين «مصر والسودان»

خبير «ثقافات أفريقية»: قوى دولية تحاول الوقيعة بين «القاهرة والخرطوم» لكن روابط البلدين تمنع ذلك

الصفحة الخامسة:

مسجد ناصر في «بنها».. تراويح ومقرأة وملتقى فكري..

الليلة الكبيرة بالأوبرا.. بهجة للكبار والصغار في رمضان

4 أشقاء.. يجمعهم حفظ القرآن وفقد البصر: النور مكانه في القلوب

الصفحة السادسة:

احتفالات ومكافآت في الأهلي بعد التتويج بكأس مصر.. المدير الفني يتغنى بـ«الروح والتالتة شمال».. واللاعبون يتعهدون بالمزيد

«كولر».. تعظيم سلام.. بطولتان في 7 أشهر للسويسري.. والبقية تأتي محليا وأفريقيا.

الصفحة السابعة:

«أحلى على الأحلى».. شهادة ميلاد 3 لاعبين جدد في سجل مدني الأحمر

كأس العمر الطويل.. قصة 6 مدربين من بداية البطولة حتى التتويج

«النحس» يعيد نفسه.. بيراميدز.. تخصص ضياع الألقاب في المحطة الأخيرة.. واللعنة تصاحب «باتشيكو» مجددا

5 مشاهد في ليلة «الفرحة والندم»

تعادل بين الطرفين في تقنية الفيديو.. حارس بيراميدز يواصل التراجع أمام الأحمر.. وممر شرفي لـ«الخاسر».

الصفحة الثامنة:

إيمان العاصي: انتظروا مفاجأة مدوية لـ«دلال» في الحلقات العشر الأخيرة من «جعفر العمدة»

شعرت بقلق شديد من بدء تصوير دوري بمشاهد من الحلقات الأخيرة.. وضرب شقيقي لي في الحارة لم يكن حقيقيا

نهلة سلامة: أحب الأدوار الجريئة.. وشخصية «نعمات» في «حضرة العمدة» نموذج حقيقي موجود بالمجتمع.