أمين الفتوى يوضح لـ«قناة الناس» حالات يجوز فيها التيمم مع وجود الماء

قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن لكل عبادة شرعها الله أسباب، والتيمم رخصة، مؤكدا أن الانتقال من الوضوء إلى التيمم لابد من توافر أسباب له، أبرزها «فقد الماء» أو «عدم القدرة على استعماله»، مثل أن يكون هناك شخص على سفر طويل ولا يجد ماء.

كمال: لا يجوز التيمم مع وجود الماء

وأضاف «كمال»، خلال استضافته ببرنامج «فتاوي الناس» على شاشة «قناة الناس» اليوم الأحد، أنه «عند انقطاع المياه عن محل السكن لابد بداية من طلب الماء والبحث عنه في محيطك سواء الجار أو من المسجد في الحي والصلاة هناك أو حتى شراء مياه معبأة إذا كانت بالسعر الطبيعي وتكلفتها لا تفوق القدرة الشرائية للفرد».

حالات يجوز فيها التيمم

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء، «إذا توافرت المياه في محيطك فلا يجوز لك هذا التيمم، ومن أسباب التيمم بخلاف فقد الماء هو عدم القدرة على استعماله بأن يكون المسلم مريض بمرض منهي عنه طبيا استعمال الماء على هذه الأعضاء لتجنب طول أو زيادة فترة المرض».