مواعيد قطع وضخ المياه في محافظتي الدقهلية والبحر الأحمر

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي قطع المياه اليوم عن عدد من المناطق الواقعة بنطاق عمل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية للقيام بأعمال الصيانة، فضلا عن مواعيد ضخ المياه بعدد من مناطق الغردقة الواقعة بنطاق عمل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر.

الأماكن المتأثرة بقطع المياه بالدقهلية

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية انقطاع المياه اعتبارا من الساعة 9 صباح اليوم وحتى الساعة 12 ظهرا، أي لمدة 3 ساعات، عن مناطق مركز ومدينة بني عبيد، جزء من مركز المنصورة، جزء من مركز دكرنس، جزء من مركز تمي الأمديد، قرية عرب زيدان بالمنزلة.

توفير سيارات مياه صالحة للشرب موجودة بالمناطق المتأثرة

وأشارت الشركة في بيان إلى أن سبب الانقطاع القيام بأعمال صيانة داخلية بمرفق مياه ميت فارس بمدينة بني عبيدمطالبة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال اضافة الي قيام الشركة بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

مواعيد ضخ المياه بالغردقة حتى 18 يوليو

ومن جهتها، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مواعيد ضخ المياه لبعض المناطق بمدينة الغردقة اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 9 من شهر يوليو الجاري 2023 وحتي يوم الثلاثاء 18 من نفس الشهر، وجاءت كالتالي:

- الأحد 9 يوليو والجمعة 14 يوليو «الكوثر -الممشى - فلفلة - طريق شيراتون القديم»

- الاثنين 10 يوليو والسبت 15 يوليو «الإنتر - مجاويش - مبارك 6 - خط القري - سينزو»

- الثلاثاء 11 يوليو والاحد 16 يوليو «المدارس - أبو العباس - التدريب - الأمير طلال - اللؤلؤة والفيروز - مبارك 11 و12 و13 و14 - الجوهرة»

- الأربعاء 12 يوليو والاثنين 17 يوليو «النجدة - الحجاز - السلام - الصالة المغطاة - البداري - دير مارمينا - مبارك 7 - بلوكات الأحياء»

- الخميس 13 يوليو والثلاثاء 18 يوليو «السنتر الليبي - الكهف - زرزارة - الصوب - ابو عشرة - اكا - 608 - حفر الباطن - التقوي - الهلال»

- الأحد 9 يوليو والخميس 13 يوليو «الشيخ محمود - العرب - السلام فلفل - شارع البازارت»

- الثلاثاء 11 يوليو والسبت 15 يوليو «السلخانة - الزراعة - مجاهد»