هل يجوز الوضوء بماء البحر؟.. سؤال يشغل بال المصطافين

يحرص كثير من المواطنين خلال فصل الصيف على الذهاب إلى المصايف والمناطق الساحلية، من أجل قضاء أوقات ممتعة أمام البحر والاستمتاع بالأجواء الباردة نسبيا، وبدأ البعص منهم يتساءل هل يجوز الوضوء بماء البحر؟ وذلك حرصا منهم على تأدية صلواتهم في موعدها.

هل يجوز الوضوء بماء البحر؟

وتجيب «الوطن» خلال السطور الآتية على سؤال هل يجوز الوضوء بماء البحر؟ وفقا لما أعلنته دار الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني.

يقول الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن «ماء البحر يجوز الوضوء منه حتى ولو كان مالحا، لأن أصله مالح، أي طبيعته التي خلقها الله عليها بهذا الوصف، فيجوز الوضوء به على حاله».

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلا: «ولا مانع من الصلاة على الرمل أو الشاطئ».

الوضوء بماء البحر

وأكدت دار الإفتاء المصرية في فيديو سابق لها، أن الوضوء بماء البحر حلال ولا نقيض فيه.

واستدلت على ذلك بحديث عن رسول الله صلّ الله عليه وسلم، قائلة: «سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا أَفَنَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم :"هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ»