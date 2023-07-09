عاجل.. رسالة غامضة من لاعب الزمالك: أخرتها إيه نفسي أعرف

وجه ماجد هاني لاعب الفريق الأول لكرة القدم القدم بنادي الزمالك، رسالة غامضة وذلك قبل مباراة الفريق القادمة أمام الأهلي في الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي من المقرر أن تقام على ملعب ستاد القاهرة الدولي مساء يوم الخميس المقبل.

رسالة غامضة من ماجد هاني لاعب الزمالك قبل مباراة القمة

ونشر ماجد هاني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي:«انا استحملت حاجات محدش يستحملها وسكتت علي حاجات كتير اوي محدش يسكت عليها وعمري ما اشتكيت ولا اتكلمت بس اخرتها ايه نفسي اعرف ؟ ».

ومن المقرر أن يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية غدا الأثنين، استعدادا لمباراة قمة الأهلي في الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي من المقرر أن تقام على ملعب ستاد القاهرة مساء يوم الخميس المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

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