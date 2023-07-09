مايفوتكش.. غياب ثنائي الأهلي عن القمة وصفقتان جديدتان في الزمالك

«مايفوتكش»، خدمة إخبارية صباحية ومسائية، يقدمها «الوطن سبورت»، للقراء والمتابعين يوميًا، يستعرض خلالها أهم الأحداث والأخبار المتعلقة بالكرة المحلية والعالمية، وأبرز ما يدور داخل جدران قلعتي الأهلي والزمالك وباقي الأندية المصرية.

تأكد غياب ثنائي الأهلي عن القمة

بات غياب الثنائي عمرو السولية ومحمود متولي، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة القمة أمام الزمالك، في الدوري المصري الممتاز، المقرر لها يوم الخميس المقبل، مؤكدا بسبب الإصابة.

إبراهيم عادل على رادار أوروبا

كشف الصحفي الشهير «فابريزيو رومانو»، المتخصص في أخبار الانتقالات حول العالم، أن أندرلخت البلجيكي، وضع إبراهيم عادل ضمن خياراته، من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد الأداء اللافت الذي قدمه قائد المنتخب الأولمبي في بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا.

صفقتان جديدتان في الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، خلال تصريحاته الخاصة لـ«الوطن سبورت»، أن أحمد ميهوب، حارس مرمى غزل المحلة، وقع رسميا لنادي الزمالك، كما أن محمد حمدي، لاعب إنبي، وقع أيضا، بعد موافقة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، مدرب الفريق.