عاجل.. الأهلي يتسلم درع الدوري أمام الزمالك في هذه الحالة

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن موقف اتحاد الكرة المصري، من تسليم درع الدوري المصري الممتاز للنادي الأهلي في مباراة القمة أمام نادي الزمالك في الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي من المقرر أن تقام هذه المباراة مساء يوم الخميس المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

شوبير: اتحاد الكرة سيسلم الأهلي لقب الدوري في هذه الحالة

وأكد الإعلامي أحمد شوبير في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون تايم سبورت أنه في حالة فوز الأهلي على الزمالك في المباراة القادمة في مسابقة الدوري المصري الممتاز، لن يتم تسليم درع الدوري للنادي الأهلي في هذه المباراة بشكل نهائي، مؤكدا أن اتحاد الكرة يتحفظ على هذا الأمر خاصة أن المباراة قد تخرج بنتيجة أخرى.

فوز سيراميكا على بيراميدز يحسم تسليم الدرع للأهلي في مباراة القمة

وتابع نائب رئيس اتحاد الكرة المصري السابق، مسئولو اتحاد الكرة المصري، قد يقومون بتسليم درع الدوري المصري للنادي الأهلي في حالة واحدة، وهي فوز سيراميكا كليوباترا على بيراميدز في مباراة يوم الاثنين المقبل، خاصة أن النادي الأهلي سيكون حسم اللقب لصالحه بصورة رسمية قبل خوض لقاء القمة.

واختتم: حتى هذه اللحظة لم يتم الاستقرار على قرار من جانب اتحاد الكرة المصري، بشأن تسليم النادي الأهلي لقب درع الدوري المصري أمام الزمالك من عدمه حتي هذه اللحظة، وسيتم الانتظار حتي مباراة بيراميدز وسيراميكا غدا الأثنين.